Менеджеры таких финансовых гигантов как BlackRock, Franklin Templeton и VanEck прогнозируют биткоину блестящее будущее.

Сэнди Каул из компании Franklin Templeton, управляющей активами стоимостью $1,5 трлн, в недавнем интервью заявила, что биткоин (BTC) однажды будет в резервах всех казначейств мира и станет основной валютой глобальной торговли. Другие высокопоставленные финансовые менеджеры также недавно предсказали светлое будущее биткоину.

В интервью на YouTube-канале Натали Брунелл Каул объяснила, что уже наблюдается начало принятия странами биткоина. Она рассматривает цифровой актив как инструмент, который облегчает торговлю, устраняя необходимость конвертации иностранной валюты в трансграничных транзакциях. По ее мнению, биткоин все больше становится фундаментальной частью банковской системы и может служить глобальной валютой, не привязанной к политике какого-либо отдельного правительства.

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В этом смысле биткоин немного опережает CBDC, запланированные во многих странах мира, говорит Каул. Цифровые активы центральных банков по-прежнему будут сталкиваться с рисками невыгодной конвертации и обменного курса, особенно при совершении трансграничных платежей или во время поездок.

Этот оптимистичный взгляд на биткоин разделяют и другие ведущие управляющие активами. Еще в июле Ларри Финк из BlackRock назвал ведущую криптовалюту «международным активом», который может «совершить революцию в финансовой индустрии».

В середине декабря Ян ван Эк, глава компании VanEck, также дал положительные комментарии о биткоине.

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Заявления Сэнди Каул, Ларри Финка и Яна ван Эка подчеркивают растущую уверенность в биткоине как потенциальной глобальной торговой валюте и ведущем цифровом средстве сбережения. Биткоин может фундаментально изменить представление о валютах и торговле. Franklin Templeton, а также BlackRock и VanEck подали заявки на выпуск спотового биткоин-ETF, и заявления менеджеров указывают на перспективное будущее криптовалюты. Конечно, управляющие активами хотят использовать такие заявления для стимулирования интереса к биткоину и, в конечном итоге, к своим биржевым фондам.