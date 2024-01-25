Это новейший российский бронетранспортер, предназначенный для Крайнего Севера

В последнее десятилетие многие страны обратили внимание на Арктику и природные ресурсы этого сурового региона. При этом тут же начались работы над военной техникой, способной работать при низких температурах и в сложной местности.

Россия также занимается проектами бронетехники, которая обеспечит доминирование и защиту границ в регионе. Так, «Ростех» показал кадры испытания нового бронетранспортера БТР-3Ф, который преодолевает препятствия в зимнем арктическом лесу.

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Впервые БТР-3Ф продемонстрировали в 2021 году в рамках выставки «Армия-2021» и с тех пор машина продолжает проходить заводские испытания. Как показано на кадрах, испытания проходят успешно и, возможно, скоро эта версия бронемашины пойдет в серию.

От линейного варианта модификация отличается лучшей защищенностью от низких температур, независимой системой обогрева, усиленным 450-сильным двигателем и специальными гусеницами с пониженным коэффициентом давления на грунт. Последнее особенно необходимо для продвижения машины на снегу и в условиях болотистой местности.

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В первую очередь бронетранспортер БТР-3Ф предназначен для перевозки личного состава по труднопроходимой местности Крайнего Севера. При этом машина способна довезти пехоту до нужной точки и осуществить огневую поддержку крупным калибром при необходимости. Также новый БТР можно будет использовать в качестве медицинской машины для вывоза раненых бойцов и их доставки до мест оказания медицинской помощи.