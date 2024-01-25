В настоящее время ВВС Мексики эксплуатируют 18 вертолетов Ми-17

Несмотря на близкое расположение к Соединенным Штатам, Мексика имеет на вооружении советско-российскую технику, в том числе транспортные вертолеты Ми-17. Эта техника нуждается в периодическом капитальном ремонте, которым, согласно сообщениям Минобороны страны, займется компания Trans-Ce Cargo S.A.

Вот только зарубежное издание «Дефенса» внимательно присмотрелось к контракту и выдало информацию, что эта фирма просто посредник, а на самом деле ремонтом займутся русские на своих заводах в Новосибирске.

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Мексиканское военное ведомство провело конкурс на ремонт экспортной вариации военно-транспортного вертолета Ми-8. Как пишет издание «Дефенса», там был только один участник в лице Trans-Ce Cargo S.A., которое и победило. Контракт на ремонт оценивается почти в 60 миллионов «вечнозеленых» и будет выполняться, как утверждает газета, силами Новосибирского авиаремонтного завода, который входит в холдинг «Российские вертолеты».

При этом мексиканское правительство прекрасно знает, что на эти структуры русских наложены американские санкции. Но Мексике требуется качественный и недорогой ремонт вертолетов и стоит понимать, что другие возможные ремонтные предприятия сейчас работают над восстановлением техники для ВСУ.

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Точное количество Ми-17, которые поедут в Россию для ремонта, нигде не указано. Однако для нашего предприятия это дополнительный доход, который пойдет в бюджет страны и позволит потратить полученные средства на что-то полезное. При этом мексиканцы не решились напрямую работать с РФ, а использовали для этого не попадающую под санкции фирму, специально созданную для таких предложений.