Военные Украины экспериментируют с частотами прямо на линии боевого соприкосновения.

Одной из главных проблем Вооруженных сил Украины стали российские комплексы РЭБ, которые используются для перехвата радиосообщений, подавления связи и выведения из строя украинских дронов разных моделей. Однако не стоит забывать, что западные партнеры Киева также снабжают своих протеже аналогичными комплексами с которыми ВСУ активно пытается работать в зоне проведения СВО. Так, согласно сообщениям российских военных корреспондентов, на участке фронта Сватово-Кременная и под Бахмутом зафиксированы украинские системы радиоэлектронной борьбы западного производства.

Ссылаясь на собственные источники в зоне специальной военной операции, российские военкоры сообщают про украинские эксперименты с зарубежными комплексами РЭБ около Артемовска и на участке Сватово-Кременная. Согласно их словам, украинские военные пытаются подобрать рабочие частоты для перехвата или глушения российских дронов, очистить собственный эфир от результатов работы российских РЭБ и обеспечить лучшую защищенность радиосвязи местного значения. Напомним, что сейчас системы радиоэлектронной борьбы РФ позволяют перехватывать значительную часть радиопереговоров украинских военных и серьезно мешают работе беспилотной авиации Украины.

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Стоит также понимать, что подобные попытки со стороны осуществляются на регулярной основе, так как важны не только для самих украинцев, но и для их западных партнеров. На западе сегодня сильно обеспокоены эффективностью российских комплексов, которые позволяют не только банально блокировать работу GPS, но и сбивать с толку высокоточные снаряды и ракеты комплексов HIMARS. Более того, буквально на прошлой неделе польская пресса утверждала, что им заглушили GPS в большей части страны и с этим ничего нельзя было сделать.