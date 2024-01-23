ВКС РФ работают по военным объектам ВСУ.

Российское военное командование использует в борьбе с украинскими Вооруженными силами метод непрямого воздействия, снижая боевой потенциал ВСУ при помощи поражения военной инфраструктуры и мест дислокации живой силы. В первую очередь удары ведутся с помощью ракет разных классов и дронов-камикадзе серии «Герань». Польша решила показать свои возможности и в ответ на работу русской военной авиации подняла над своей территории свои боевые самолеты. Об этом сообщает польский Генштаб вооруженных сил.

ВВС Польши приведены в боевую готовность и уже один раз получили приказ на поднятие в воздух для возможного противодействия Российской авиации. Решение о таких боевых дежурствах принял Генштаб Войска Польского. При этом из тех же источников идет информация, что в воздух поднимались не только польские военные самолеты, но и борта Североатлантического альянса. Более того, вышло предупреждение жителями юго-востока страны о том, что теперь там будут регулярно проходить военные самолеты, и чтобы мирные жители не обращали внимание на шум.

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Разумеется, этот факт никак не помешает военным РФ продолжать поражать военную инфраструктуру ВСУ. Скорее Польша демонстрирует свою готовность ко всему и показывает собственным гражданам, что военные бдят и хранят их покой. Вероятнее всего это может быть связано с началом новых учений НАТО в марте 2024 года, которые будут происходить на фоне президентских выборов в России и Беларуси. Некоторые паникеры пытаются рассказать, что западные силы под прикрытием учений могут начать агрессивные действия против РФ, но такой вариант маловероятен, так как никому не выгоден.