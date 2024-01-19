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Zelikman
Завершаются лётные испытания дрона-камикадзе Ястреб, способного заменить собой БПЛА Герань-2
Данный беспилотник разработан из компонентов гражданского назначения и будет выгоднее в производстве

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  В скором времени Вооруженные Силы России получат новейший беспилотник-камикадзе, который сможет наносить поражение защищённым целям украинских формирований. Конструкторское бюро "Стратим" создаёт недорогой аналог дрону "Герань-2", который назван "Ястреб".

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  На сегодняшний день новый беспилотник находится на стадии лётных испытаний прототипа. Планируется, что специалисты "Стратима" завершат работы над беспилотником-камикадзе в первой половине текущего года. Беспилотный аппарат разрабатывается в двух модификациях с различными двигателями. Вариант "Ястреба" с внутренним двигателем сможет летать со скоростью до 300 км/ч, а с реактивным двигателем до 700 км/ч. Новое изделие сможет уничтожать цели на расстоянии до 350 км. Размах крыла составит 1.5 метра, масса может доходить до 45 кг, а боевая часть будет до 16 кг. Беспилотник будет защищен от систем РЭБ и способен выполнять миссии за счет машинного зрения.

  Кроме того, разработчики планируют отправлять "Ястреб" в качестве псевдокрылатой ракеты - обманки, чтобы запутать системы противовоздушной обороны. Беспилотник сможет наводиться по координатам и уничтожать назначенные объекты. Ряд испытаний беспилотника почти завершен, и затем будет проведена работа над более крупным вариантом дрона. Планируется, что уже в первой половине 2024 года будет достигнут этап готового изделия, сообщили в Конструкторском бюро.

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  Стоимость беспилотника "Ястреб" будет относительно невысокой, он будет собран полностью из компонентов гражданского назначения. В то же время, конструкторы КБ самостоятельно создали проект российской турбины для этого беспилотника.

#россия #сво #технологии #армия #оружие #дроны-камикадзе #герань-2 #ястреб
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