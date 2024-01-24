Пересекли улицы Чернышевского и Спортивную.

Хорошие новости приходят с Донецкого направления, где на участке с Авдеевским укрепрайоном российские войска успешно продвинулись вглубь города. На прошлой неделе ВС РФ выбили противника из бывшего санатория «Царская охота» и теперь приходят сообщения, что войска РФ продвинулись северо-западнее и теснят противника к центру Авдеевки. На пути нового наступления, российские военные пересекли две улицы: Спортивную и Чернышевского, и значительно увеличили площадь так называемой «серой зоны», которая уходит из-под прямого контроля Вооруженных сил Украины.





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Войска РФ в ходе продолжения штурмовой операции в Авдеевском укрепленном районе продвинулись северо-западнее и заняли позиции ВСУ за улицами Чернышевского и Спортивной. При этом, в серую зону попадет дорога, ведущая на Донецк. Украинские военные начинают окапываться ближе к центру города и превращают частный сектор в сеть укрепленных позиций, где каждый дом – огневая точка, соединенная с другими глубокими траншеями. Это излюбленная тактика ВСУ в подобных ситуациях и против неё уже имеются методы адекватной борьбы. Тем более, что дома уже покинуты мирными жителями и российской армии не нужно сдерживаться.

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В частности, по подобных укреплениям будут работать фугасными авиабомбами и тяжелыми огнеметными системами. Однако стоит отметить, что эти методы воздействия далеко не такие ультимативные и военным все равно придется зачищать тех, кто там останется. Несмотря на каждодневное ухудшение ситуации, президент Зеленский не дает команду на отход из «фестунгена», иначе называемого «фортецией». Видимо по мнению Зеленского, там должно идти сопротивление даже после полного захлопывания «котла» вокруг Авдеевки.