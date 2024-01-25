Считалось, что после исчезновения атмосферы - вода на планете исчезла полностью.

Ученые предполагают, что на Марсе в далеком по меркам человечества прошлом могла существовать вода. Есть основания считать, что на планете даже был океан. Ученые предполагают, что вода могла существовать в жидком состоянии в не только на полюсах, а по всей планете. Были русла рек и озера. Известно, что в прошлом на планете существовали условия, которые могли бы способствовать наличию жидкой воды на ее поверхности, например, благодаря вулканической активности. Однако эти условия несколько изменились с прошествием времени – магнитное поле Марса исчезло, атмосфера исчезла, а затем исчезла и вода.

Исследователи долгое время изучали вопрос исчезновения воды – ведь согласно законам физики, она не могла исчезнуть бесследно, только преобразоваться во что-то другое. Одной из первых гипотез была гипотеза о том, что вода «улетела» в космическое пространство. Аргументом против гипотезы стало положение о том, что процесс улетучивания очень долгий – за то время, которое прошло с момента потери атмосферы, вода смогла бы исчезнуть лишь на 10%, а остальные 90% остались бы на планете. Вторая гипотеза предполагала, что вода проникла вглубь марсианской коры и стала компонентом местных минералов.

На марсе есть много льда

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Теперь появилось новое предположение: ученые считают, что они нашли некое месторождение ледников чуть поодаль экватора. По словам исследователей, воды там настолько много, что ее хватит, чтобы затопить весь Марс.

Первые шаги в этом направлении были сделаны еще почти двадцать лет назад: тогда планетологи нашли интересные отложения под формацией Medusae Fossae (MFF). Современные анализы и исследования склоняются к тому, что эти отложения – ледники.

Площадь Medusae Fossae равняется примерно 20% площади США. Формация содержит различные компоненты, образованные ветрами на Марсе – оттуда на всю планету приходит больше всего пыли. Граничной точкой формации можно считать кратер Гейла.

Mars Express, одна из межпланетных станций, исследующих космические тела, предоставила данные: под пылью находится настолько внушительное количество льда, что в жидком агрегатном состоянии всего объема хватило бы на покрытие Марса водой слоем от 1,5 до 2,7 метра. В целом объем всей воды равняется объему нашего Красного моря.

Как были обнаружены ледники

Исследователи еще в 2007 году выдвинули предположение о том, что под формацией располагается именно лед – радары космических станций определили, что отложения прозрачны и имеют относительно низкую плотность. Следовательно, отложения не являются твердой породой. Однако под найденные критерии попадали отложения пыли и пепел вулканического характера.

Mars Express и ее оборудование (а конкретнее, радар MARSIS) позволили уточнить информацию. Отложения оказались еще обширнее и глубже, чем предполагалось - они распространяются почти на четыре километра. Пылью они быть не могут – она обладает свойством уплотняться под собственным весом, а структура в таком случае не соответствовала бы действительной.

Моделирование отложений на основе имеющихся данных о свойствах марсианских материалов показало, что единственным веществом, которое отвечает каждому критерию, оказался лед. Никакое другое вещество или элемент не смогло бы уплотниться и «лечь» так, как это сделал лед. Ученые уточняют, что лед лежит слоями. Гипотезу исследователей подтверждают еще и данные с радиолокаторов. Сигналы, которые исходят от льда, аналогичны сигналам, которые получают от полюсов Марса – уже известно и доказано, что в земле тех местностей планеты содержится лед. Данные подтверждает и Европейское космическое агентство (ЕКА; European Space Agency, ESA). Впрочем, стоит помнить и о том, что часть воды, когда-то содержащейся на Марсе, окаменела или все же испарилась.

Откуда взялся лёд на Марсе

Среди исследователей преобладает мнение о том, что кроме льда, в отложениях содержится еще и пыль или пепел, однако их общая глубина составляет всего несколько сотен метров. Скорее всего, предполагают планетологи, этот слой служил неким щитом для льда – таким образом он и сохранился. Правда, открытыми остались вопросы о возрасте и характере возникновения льда.

Сейчас исследователям предстоит изучить эти вопросы. Сложностей много - никто не знает, каким Марс был раньше, как формировалась Medusae Fossae, когда возник лед и каким образом он оказался именно там. В том случае, если лед действительно будет существовать и не окажется еще одним неизвестным веществом, историю климата Марса придется пересмотреть. Словом, вопросов возникло еще больше, а ответов все так же мало.

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О климатических условиях на Марсе пока известно немного, и информация все время обновляется. Так, недавно обнаружилось, что вода в ее жидком состоянии существовала на планете аж на миллиард лет больше, чем считалось до исследования. Также выяснилось, что на Марсе был и снег – он исчез около 400 тысяч лет назад. Несмотря на то, что Марс изучен лучше всего среди всех планет Солнечной системы (не считая Землю), исследователям предстоит еще много работы.