Получилась всесезонная терморегулирующая одежда для любой погоды.

Ученым из Китая удалось создать одежду, которая использует тепло солнечных батарей для гибкости и легкости приспособления к скачкам температуры. Актуальность исследования и его цель заключаются в необходимости повысить уровень удобства, комфорта и безопасности без прибегания к обычной тяжелой одежде. В зимнее время года, само собой, попросту необходимо надевать теплую одежду: свитера, водолазки, шубы и дубленки. Однако китайская наука предлагает забыть о таких предметах одежды. В журнале Science вышла статья, где исследователи из Нанкайского университета (Nankai University (南开大学)) приводят теоретические расчеты о возможности таких событий. Исследователи создали новый вариант терморегулирующей ткани. По сообщению ученых, одежда из такой ткани берет энергию от солнечных панелей и способна реагировать на изменение температуры.

Если говорить точнее, исследователи взяли органический фотомодуль, работающий на солнечной энергии, и объединили его с двунаправленным электрокалорическим блоком. Блок изменяет свою температуру с помощью тока. Соответственно, никакого источника электричества, помимо него, не требуется.

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Исследователи говорят, что одежда может сохранять температуру от 32 до 36 градусов по Цельсию при условии, что температура окружающей среды – не ниже 12,5°C. В обратную сторону это тоже работает – в одежде комфортно находиться при температуре до 37,6°C.

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Одним из наиболее выделяющихся и важных преимуществ «умной» одежды является ее высокая энергоэффективность. Излишки энергии, полученной впервые, можно использовать повторно. Такая ткань может сохранять свои свойства до суток.