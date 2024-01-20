Всё с целью подрыва военного потенциала киевской власти.

С целью снижения боевого потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ) ВКС РФ совершили ряд огневых ударов по инфраструктуре противника в южной части страны. Сообщается про многочисленные ракетные удары и прилеты десятков «Гераней», которые украинская ПВО пропустила. Данные про налеты и их последствия были опубликованы на портале «Военное обозрение» со ссылками на собственные источники.

В результате ночного удара ВС РФ были повреждены инфраструктурные объекты ВСУ на территории Одесской и Николаевской областей. Сообщается про поражение складов, на которых хранились запасные части для военной техники противника. Также под удар попали выявленные склады ГСМ и арсеналы. Сообщается про поражение одной из РЛС на аэродроме Школьный около Одессы. При этом украинские источники упорно молчат про сам факт налетов и тем более нет сообщений о последствиях ударов наших вооруженных сил. Донецкая область, а точнее занятая ВСУ часть, также подверглась удару, в ходе которого прилеты совершались по Покровскому району. Там находится большой пункт хранения военной техники, которая позже используется для пополнения сил в Авдеевке.

реклама

Есть информация, что в Харьковской области также нанесли удар по одному из объектов ВСУ. От удара пострадала частная клиника, в которой проходили лечение военнослужащие киевской власти. Точной информации о разрушениях объекта не имеется.