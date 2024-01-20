Правда, забыли рассказать про Макеевку.

Американские военные эксперты из Института изучения войны продолжают пристально следить за боевыми действиями в зоне проведения русской спецоперации и делать свои выводы по происходящей там ситуации. Так представители ИИВ отмечают возросшую активность русской армии на двух направлениях, что привело к изменению линии боевого соприкосновения. Отмечаются подвижки на линии Купянск – Сватово – Кременная и около Артемовска. При этом украинские силы на этих участках отходят, теряя живую силу и оставляя подготовленные позиции.

Американские эксперты отмечают резкое продвижение русской армии на линии Купянск – Сватово – Кременная в сторону Червонной Дибровы. Успешность штурмовых действий русских военных подтверждается средствами геолокации, которые показывают смещение наших войск и отход ВСУ. Также отмечается продвижение ВС РФ около Артемовска, где наши бойцы прошли вперед к северу от Клещеевки с целью охвата этого населенного пункта и запирания в нем войск киевской власти. Стоит отметить, что обходи длиться уже не один месяц и осуществляется за счет занятия доминирующих высот вокруг села.

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Что интересно американский институт отметив продвижения на этих направлениях полностью проигнорировал изменения в районе Макеевки, где русская армия смогла взломать часть обороны и вклинилась в оборонительные позиции ВСУ почти на 2 км. Эта информация также подтверждается с помощью средств мониторинга геолокации на территории СВО.