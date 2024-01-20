На этот раз удар был с применением РСЗО и беспилотников.

Киевской власти требуется показывать собственным гражданам, что их Вооруженные силы не только доблестно сражаются на линии боевого соприкосновения, но и наносят ответные «удары возмездия». На роль жертвы для нанесения удара украинское командование определило Белгородскую область и Белгород, в частности. Это вылилось в ракетный удар 30 декабря 2023 года по центральному району города. Однако на этом украинские военные не успокоились и теперь регулярно проводят менее масштабные комбинированные удары, но силы ПВО РФ каждый раз отражают атаки. В ночь на 17 января ВСУ также атаковали спящий город, но все выпущенные ракеты и дроны успешно перехвачены и нейтрализованы.

Согласно сообщениям, поступившим из Минобороны Российской Федерации, ВСУ предприняли комбинированную ракетно-дроновую атаку на Белгород в районе 3 часов ночи по московскому времени. Обстрел велся из систем залпового огня «Ольха» и дронами неизвестной модификации, которые были успешно перехвачены нашими силами ПВО на подлете к городу. Более подробной информации о количестве выпущенных по Белгороду боеприпасов в Минобороны не уточнили. Однако есть сведения, что никто не пострадал.

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Стоит также отметить, что на остальных участках русско-украинской границы также зафиксированы случаи уничтожения вражеских дронов-камикадзе. Например, 16 января появились данные про уничтожение нескольких БПЛА противника около города Воронеж. В результате этой атаки пострадала девочка, которой оказали медицинскую помощь и ее жизни ничего не угрожает. Также один из дронов попал в церковь населённого пункта Девицы. ВСУ продолжают беспокоить мирных граждан России такими налетами, пытаясь создать видимость беззащитности наших сил ПВО и дестабилизировать обстановку среди населения страны.