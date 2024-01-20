Сказанул лишнего пранкерам в телефонном разговоре.

Григорий Чхартишвили известный, многим как прозаик Борис Акунин, внесен Ведомством в списки иностранных агентов. В данном реестре, по информации ведомства, также оказалось онлайн-издание «Холод».В заявлении Минюста излагается, что Акунин является противником спец. операции на Украине и активно пропагандировал антироссийские настроения, порочащие образ Российской Федерации и Вооруженных сил страны.

По сообщениям Министерства, писатель принимал участие в сборе денежных средств на поддержание Украинской армии, создавал и распространял сведения радикального характера. Сходные обвинения выдвигаются и относительно «Холода». Создатель телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин, Антон Соколов муниципальный депутат из Йошкар-Олы, Александр Минкин - журналист «Новой газеты» тоже пополнили список предателей.

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По поводу своего вердикта Чхартишвили дал ироничные комментарии в личном телеграм-канале. Сравнив себя с экстремистом и террористом Усамой бен Ладеном, которого оштрафовали за парковку в неправильном месте.

В этот же день Главным Следственным комитетом России было начато уголовное преследование относительно писателя по подозрению в террористической пропаганде и популяризации фальшивых данных о нашей армии. В то же время Ольга Занко, являющаяся депутатом Государственной думы, в своем выступлении призывала причислить писателя в реестр иностранных агентов.

Крупнейшие издательства России прекратили реализацию книг также покинувших страну авторов, признанных инагентами, - Акунина и Быкова. Произведения этих писателей запрещены к продаже на издательских сайтах и в книжных магазинах.

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Столь пристальное внимание к личности Бориса Акунина привлек розыгрыш 13 декабря на телеграм-ресурсе блогеров, известных как Вован и Лексус. В своем телеграме они выложили запись разговора Бориса с фейковыми президентом Украины Зеленским и экс-министром культуры и инфо политики Алесандром Ткаченко. В ходе этого диалога Акунин обозначил свою позицию в пользу Украины и поддержке ВСУ. Позже, 15 декабря, литератор пытался оправдаться, назвав произошедшее провокацией и частичной фальсификации фактов пранкерами.