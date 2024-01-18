7 января начались судебные заседания по иску в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка.

Суть иска в том, что бывший собственник «Уралкалия» требует возместить ему завышенные, по его мнению, с помощью Sotheby’s цены на произведения искусства, купленные с помощью арт-дилера швейцарца Ива Бувье. С его помощью Рыболовлев купил в период 2002-2014 годов произведений искусства на 2 миллиарда долларов. 12 из 38 предметов были приобретены с помощью аукционного дома. В то время российский бизнесмен считал швейцарца другом, они ходили друг к другу на дни рождения, посещали вместе футбольные матчи (Рыболовлев — владелец футбольного клуба «Монако»). Как говорит истец, он полностью доверял Бувье, считал того чуть ли не членом семьи.

реклама

Миллиардер сначала требовал от Бувье и Sotheby’s возмещения завышения цен примерно в 2 раза вместо получения швейцарцем согласно устной договорённости 2 % комиссионных. Однако после достижения в декабре мирового соглашения с Бувье и провала попыток заключить его с аукционным домом в списке претензий осталось содействие Sotheby’s в завышении цен на 4 произведения.

Это:

«Спаситель мира» - Леонардо да Винчи

«Водяные змеи II» - Густава Климта

«Область Арнхейм II» - Рене Магритта

«Голова» - Амедео Модильяни.

По мнению Рыболовлева, например, он заплатил на 44 миллиона долларов больше, чем посредник заплатил за картину Леонардо аукционному дому.

Адвокат россиянина утверждает, что в Sotheby’s знали, что картина приобретается для Рыболовлева, и что они должны были бы того известить.

Sotheby’s отрицает свою причастность, отмечая, что миллиардер действовал без должной осмотрительности и недостаточно выяснял факты при заключении сделок.

В ходе заседания наблюдатели отметили несколько интересных моментов. Для того, чтобы избежать предвзятого отношения присяжных к Рыболовлеву, судья запретил называть его «олигархом», а также упоминать о его покупке поместья у Дональда Трампа, которое затем с выгодой было продано по частям. Как раз в этот день по случаю рассмотрения в Верховном суде обвинения бывшего президента в мошенничестве с недвижимостью неподалеку проходили антитрампистские акции протеста.

Несколько поправить соотношение в свою пользу Рыболовлеву удалось при продаже картины Леонардо за рекордные в истории торгов произведениями искусства 450 миллионов долларов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Победа Рыболовлева может нанести значительный урон бизнесу аукционных домов по продаже произведений искусства. Предполагаемая продолжительность процесса до 2-х месяцев.