Так будут обстоять дела у ВСУ если запад прекратит поставки боеприпасов.

Разрекламированный Киевом летний «контрнаступ» провалился и потраченные на его выполнение и подготовку ресурсы, предоставленные западом, были растрачены. При этом активизировались русские войска на Артемовском и Авдеевском направлениях, что также привело к большим тратам боеприпасов. На этом фоне все чаще звучат заявления зарубежной и российской прессы о заканчивающихся у ВСУ снарядах и ракетах. Одновременно на днях выступил глава МИД Украины Кулеба с заявлением, которое звучало просто и понятно – если запад не поставит ВСУ боеприпасы, то они начнут воевать лопатами.

Глава дипломатии киевской власти Кулеба в своем интервью американскому телеканалу ABC рассказал про печальное состояние с боеприпасами у ВСУ. При этом он пафосно заявил, что они, то есть украинцы, включая самого министра, в случае нужды будут воевать лопатами. И звучало это так будто он сам лично отправится на передовую и возьмет в руки ту самую лопату. Это был комментарий Кулебы по поводу прекращения поставок из США и снижения поступления грузов военного назначения из Евросоюза. Одновременно чиновник завел привычную шарманку про то, что именно Украина сегодня «защищает демократию» и если им не дадут оружие, то Европа будет следующей жертвой «кровавой» России. Такие заявления регулярно звучат от украинских чиновников и уже ни у кого не вызывают особого интереса.

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Заявление Кулебы было направлено только на одно – увеличение поставок военных товаров с Запада. При этом на паперть вышел не только он, Зеленский опять начал турне по странам с протянутой рукой, а военные постоянно рассказывают, что вот-вот и все посыплется, а ракет вообще почти нету. Однако это не особо помогает, и администрация Байдена отмахивается от украинцев со словами «денег нет и поэтому военной помощи тоже не будет». Сегодня у Украины остается только надежда, что Евросоюз в очередной раз отрежет от своего бюджета кусок и подкинет его киевской власти. Ну еще и про поставки зенитных ракет из Японии не стоит забывать, но там пока тоже все тихо.