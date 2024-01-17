Предприятие было корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Осенью прошлого года в различных телеграмм-каналах начали появляться сведения о появлении универсального модуля планирования и коррекции (УМПК) для авиационных бомб ФАБ-1500. Однако со стороны военного ведомства Российской Федерации никаких официальных заявлений не прозвучало, но при этом кадры применения нового боеприпаса регулярно всплывали в информационном поле. На прошлой неделе в сети появились новые кадры с УМПК ФАБ-1500, но на этот раз они были предоставлены МО РФ и сняты в одном из подмосковных цехов корпорации Тактическое ракетное вооружение, которая и занимается разработкой УМПК.

На опубликованных кадра снят цех, в котором размещены авиабомбы с установленными УМПК и на фоне ходит Сергей Шойгу, приехавший с инспекцией на производство. Это стало официальном подтверждением наличия у России этого типа вооружения. Особенно когда министр обороны заявил, что их уже использовали на ряде направлений в зоне проведения Специальной военной операции. Можно сделать вывод, что производство этих боеприпасов для нашей авиации вышло на серийный поток и теперь можно будет увидеть больше кадров их применения в районе особо ожесточенных боестолкновений с войсками киевской власти.

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Напомним, что УМПК несмотря на присутствие в названии слова «универсальный», разрабатывается для каждой авиабомбы индивидуально. Новые УМПК ФАБ-1500 внешне сильно отличаются от более привычных 250 и 500 килограммовых бомб. В первую очередь за счет изменения оперения и более выделенного обтекателя. Есть мнение, что новая бомба будет способна лететь на большую дистанцию за счет лучшей аэродинамики. Однако насколько верным окажется данное утверждение будем судить по новым кадрам, которые непременно появятся в общем доступе.