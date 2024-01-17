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g1tarist
«Поразили украинскую БМП на дистанции 7800 метров»: русские десантники уничтожили бронемашину ВСУ
Цель находилась к северо-западу от Артемовска.

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Вооруженные силы киевской власти продолжают успешно терять поставляемую им бронетехнику в результате боестолкновений с ВС РФ. Сегодня в сети появились очень интересные кадры, на которых запечатлена работа одного из разведывательных подразделений десантников, действующих к северо-западу от Бахмута. Подразделение занималось разведкой местности и выявлением передвижения бойцов ВСУ. Им удалось заметить передвижение сразу двух БМП противника и совершить выстрел из ПТРК «Корнет» с дистанции почти 8 км.

Две украинские боевые машины пехоты были выявлены на подходе к занимаемым русскими солдатами позициям. Таким образом ВСУ проводит ротацию бойцов, которые сдерживают наши войска в этом районе, подвозя свежие силы на бронемашинах. Обнаружив с помощью тепловизоров передвижение сразу двух БМП, разведчики-десантники выпусти по одной из боевых машин противотанковую ракету из комплекса «Корнет». Ракета успешно дошла до цели и поразили украинскую БПМ на дистанции в 7800 метров. При этом согласно сообщениям МО РФ экипаж пораженной техники записан в «200-е». Вторая машина успела уйти с дистанции возможного выстрела.

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Вероятнее всего оператору ПТРК, который совершил выстрел вручат государственную награду за отличную меткость. В любом случае, теперь украинские военные будут действовать в том районе более осторожно, чтобы их техника опять не попала в кадры хроники, выложенной российским Минобороны. Обычно такие дальние выстрелы делали в основном из противотанковых ракет «Вихрь», размещенных на пилонах боевых вертолетов Ка-52.

#всу #артемовск
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