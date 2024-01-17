Договора планируются подписываться с рядом западных стран.

В ходе визита британского премьера на Украину. Последняя получила не только растянутую на 2024 – 2025 годы военную помощь в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов, но и был подписан документ «гарантии безопасности». Согласно этому документу, Великобритания гарантирует Украине безопасность и теперь помощник главы офиса президента Власюк сообщил, что аналогичные договора готовятся с другими странами запада. При этом в украинской информационной среде относятся к новости со скепсисом и не особо верят в силу заключенного с англичанами договора.

Представитель офиса Зеленского Власюк рассказал, что Украина заключит «договоры безопасности» с США, Германией, Францией и Канадой. Это позволит, со слов чиновника, ввести страну в систему координат блока НАТО, но без вступления последний в ряды Североатлантического альянса, куда «незалежная» так упорно стремится. При этом украинские политические аналитики указывают на то, что слова Синака звучали предельно понятно и ни про какие «гарантии» там ничего не было. Болле того английский политик использовал выражение «обещание». Также стоит отметить тот факт, что по этому договору Украина будет вынуждена вступить на стороне Великобритании в случае начала у той вооруженного конфликта с третей страной. Это особенно интересно выглядит на фоне требований Аргентины вернуть Фолклендские острова.

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Тут стоит отметить, что Украина и так находится в системе координат блока НАТО, так как без их воздействия никакой страны уже бы не было. Блок предоставляет киевской власти всю необходимую военную помощь, снабжает разведывательными данными и даже закрытой связь в виде «Старлинка». Куда уж плотнее вливаться в систему координат альянса.