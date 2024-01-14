Встраивать ИИ будут во все новые авто, об этом представители заявили на выставке CES 2024

Производитель автомобилей из Германии Volkswagen принял участие в выставке потребительской электроники CES 2024 в американском Лас-Вегасе, где представители компании сообщили о планах оснастить бортовые компьютеры автомобилей чат-ботом, дополнив голосового ассистента IDA.

Первую версию инновационной системы показали непосредственно на выставке. Пока сообщается о запуске системы уже во втором квартале текущего года.

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Инновационное обновление займет свое место в электромобилях и в машинах линеек Tiguan, Passat и Golf. ChatGPT будет интегрирован в систему голосового помощника IDA и расширит его функционал. Сейчас ассистент выполняет функции собеседника, навигатора, поисковика, может развлечь и помочь с управлением автомобиля.

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Стоит заметить, что ChatGPT будет несколько цензурирован. Голосовой помощник откажется отвечать на некоторые вопросы: к примеру, не получится узнать ответы на вопросы взрослого или политического характера. Искусственный интеллект не станет использовать ненормативную лексику и постарается ответить так, чтобы не задеть ничьих чувств. Более того, пользователь не сможет узнать определенную информацию об автомобилях других брендов – здесь тоже есть ограничение.