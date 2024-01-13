Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Унаи Эмери стал лучшим футбольшим тренером декабря в Английской премьер-лиге
Он смог доказаться свою состоятельность.

реклама

По традиции в Английской Премьер Лиге выбирают каждый месяц лучшего тренера, и выбор справедливо пал на испанского наставника Унаи Эмери, который является рулевым у бирмингемского клуба Астон Вилла.

Всё действительно логично, ведь в предыдущем месяце его подопечные провели семь встреч, одолели таких соперников как Манчестер Сити и Арсенал, а имели несчастье уступить лишь в одном случае. Произошло это в поединке против Манчестера Юнайтед, который чудом сумел переломить ход встречи, и отыграться со счета 0:2.

реклама

Необходимо напомнить, что на данный момент Астон Вилла является вторым клубом английского первенства, опережая многие коллективы, которые имеют гораздо больше ресурса.

А что касается статистики самого испанского наставника в данной команде, то под его руководством было отработано 57-мь встреч, из которых победными оказались 35-ть, а проигранными лишь 14-ть. Учитывая тотальную конкуренцию в Англии, это действительно внушительные показатели.

Но лучшим он был не в всегда.

Испанского специалиста всегда преследовало множество критики и недопонимания, однако Унаи Эмери не единожды доказывал, что он умеет показывать характер.

Вспоминается его работа в Севилье, где тренер вместе с коллективом три года подпяд становился обладателем кубка Лиги Европы.

Или же его триумф в Вильярреале, когда испанец принял команду в разобранном состоянии. И да, они опять же взяли трофей Лиги Европы.

Конечно в Париже ждали от главного тренера большего, то есть завоевания Лиги Чемпионов, хотя надо отметить, что дежурные для ПСЖ титулы были взяты. И вывод в этой ситуации следующий, что видимо для него привычнее работать с игроками рабочей формации, нежели звездным костяком.

Тому аналогичный пример, пребывание Унаи Эмери в лондонском Арсенале, где давление со стороны звездной группы было тотальным.

И вот испанский наставник снова доказывает свою состоятельность, работая в Астон Вилле, и его недоброжелатели пока могут только удивляться.

Особо странный период своей карьеры испанский специалист провёл в российском первенстве, где ему довелось руководить московским Спартаком. Начало в столичном коллективе было многообещающим, однако его завершение не обрадовало ни одну из сторон.

Ответное дерби с Динамо прошло не лучшим образом, где "Гладиаторы" покинули поле, проиграв 1:5. Что самое главное, нелестно высказался о Эмери его подопечный, Артем Дзюба, указавший в интервью, что данный наставник не более чем "Тренеришка".

Через некоторое время Унаи Эмери дал свой ответ происходящего, что будучи заступаясь за свой штаб тренеров, он попал под шквал критики со стороны Валерия Карпина, на тот момент занимающего пост спортивного директора Спартака.

Также, нынешний тренер сборной России, Валерий Георгиевич рассказал, что у Унаи были сильно высокие запросы, относительно того же питания, и это по мнению российского специалиста, не является приемлемым.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Так или иначе, а Унаи Эмери есть и остается одной из главных фигур в футбольном мире, и его достижения, как минимум в данном сезоне АПЛ, не может оставаться без внимания.

#унаи эмери
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
24
Турецкие компании уходят из Украины с многомиллионными долгами, но на 400% нарастили торговлю с РФ
5
Камере тысячелетия в Аризоне потребуется 1000 лет, чтобы сделать снимок
1
В Москве построят новый небоскреб, который станет одним из самых высоких и красивых в России
19
Консоль AYANEO Next Lite на базе Ryzen 4000U выходит в продажу по цене от 299 долларов
+
Эстония решила построить промышленный комплекс по производству боеприпасов
4
В Красноярском крае построят крупнейший в России завод по замене импортных напитков
5
Китайская ядерная батарея сделает зарядку сотового телефона ненужной
3
Журналистам понравилась метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет через неделю
+
Китайские исследователи разрабатывают плазменный щит против энергетического оружия
2
В России разрабатывается АПЛ будущего – это лодка пятого поколения «Арктур»
1
Новый российский пассажирский самолет Ил-96-400М готовится к первому полету
7
В Китае создали ядерную батарею для смартфона со сроком бесперебойной работы в 50 лет
3
Россия в 2023 году вошла в тройку стран-лидеров по посещаемости пиратских видеосайтов
1
Дроны РФ получили систему серийных сбросов и стали полноценными "бомбардировщиками"
+
МО РФ сообщает про поражение ВС РФ артиллерийских орудий M777 и БМП «Бредли»
+
Офис президента Украины дал указания правоохранителям закрывать глаза на нарушения со стороны ТЦК
+
Британские ученые создают органический керосин из человеческих отходов жизнедеятельности
1
Латвия передаст Украине автомобили «Нива» в качестве поддержки
3
TCL показала сразу семь новых смартфонов на Android
+

Популярные статьи

К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
7
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
145
Нейтрино в сверхновых способны сломать все наши представления о современной физике
4
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
173
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
128
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
54
Trine 5: A Clockwork Conspiracy - краткий обзор занимательной игры
2
Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
49
Несмотря на санкции США, Китай построил на западном оборудовании квантовый компьютер "Сунь Укун"
+
ВМС Ирана захватили американский танкер "Святой Николай" в Оманском заливе
8

Сейчас обсуждают

Виктор Зубенко
21:09
При всем уважении к людям с низким заработком, но "моральное удовлетворение" от сборки на говне и палках это как? Из этой логики можно пойти и искать еду на мусорники у супермаркетов. И получать морал...
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
dmitry07
21:03
А чем велосипеды плохи, по снегу не едут?
Дональд Трамп-младший назвал простейший и самый эффективный способ усадить Украину за стол переговоров
glavhyilo
21:00
латышей тоже будут денацифицировать после поляков.
Дональд Трамп-младший назвал простейший и самый эффективный способ усадить Украину за стол переговоров
valerij zviozdkin
20:59
20 мегаватт из такого объёма вряд ли вытянут,потому что там и температура дикая и всю эту хрень пришлось бы к газотурбинному движку подключать или как в паровом двигателе к поршням.МГД генератор долг...
Израильский стартап NT-Tao разрабатывает транспортируемые термоядерные электростанции мощностью 20 МВт
valerij zviozdkin
20:55
Возможный вариант.
Израильский стартап NT-Tao разрабатывает транспортируемые термоядерные электростанции мощностью 20 МВт
valerij zviozdkin
20:53
Освоили,только я не думаю что настолько хорошо.
Израильский стартап NT-Tao разрабатывает транспортируемые термоядерные электростанции мощностью 20 МВт
Vorvort
20:52
В гетерогенных вычислениях 4090 глотает пыль за 7900XTX.
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
Vorvort
20:51
Нет, карта устарела.
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
Натали Минайлова
20:48
Ой да непоможет вам украинцам и это всё барахло из Европы!😂 Но может быть на пару месяцев хватит вам поиграть с игрушками из стран НАТО!😂 Скоро у вас не будет солдат которые будут воевать за свою ст...
Великобритания поставила Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками
beastly77
20:43
в физическом аспекте мы ничтожны, но как мыслящие личности осознавшие себя - БОГИ
К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем