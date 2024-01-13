Он смог доказаться свою состоятельность.

По традиции в Английской Премьер Лиге выбирают каждый месяц лучшего тренера, и выбор справедливо пал на испанского наставника Унаи Эмери, который является рулевым у бирмингемского клуба Астон Вилла.

Всё действительно логично, ведь в предыдущем месяце его подопечные провели семь встреч, одолели таких соперников как Манчестер Сити и Арсенал, а имели несчастье уступить лишь в одном случае. Произошло это в поединке против Манчестера Юнайтед, который чудом сумел переломить ход встречи, и отыграться со счета 0:2.

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Необходимо напомнить, что на данный момент Астон Вилла является вторым клубом английского первенства, опережая многие коллективы, которые имеют гораздо больше ресурса.

А что касается статистики самого испанского наставника в данной команде, то под его руководством было отработано 57-мь встреч, из которых победными оказались 35-ть, а проигранными лишь 14-ть. Учитывая тотальную конкуренцию в Англии, это действительно внушительные показатели.

Но лучшим он был не в всегда.

Испанского специалиста всегда преследовало множество критики и недопонимания, однако Унаи Эмери не единожды доказывал, что он умеет показывать характер.

Вспоминается его работа в Севилье, где тренер вместе с коллективом три года подпяд становился обладателем кубка Лиги Европы.

Или же его триумф в Вильярреале, когда испанец принял команду в разобранном состоянии. И да, они опять же взяли трофей Лиги Европы.

Конечно в Париже ждали от главного тренера большего, то есть завоевания Лиги Чемпионов, хотя надо отметить, что дежурные для ПСЖ титулы были взяты. И вывод в этой ситуации следующий, что видимо для него привычнее работать с игроками рабочей формации, нежели звездным костяком.

Тому аналогичный пример, пребывание Унаи Эмери в лондонском Арсенале, где давление со стороны звездной группы было тотальным.

И вот испанский наставник снова доказывает свою состоятельность, работая в Астон Вилле, и его недоброжелатели пока могут только удивляться.

Особо странный период своей карьеры испанский специалист провёл в российском первенстве, где ему довелось руководить московским Спартаком. Начало в столичном коллективе было многообещающим, однако его завершение не обрадовало ни одну из сторон.

Ответное дерби с Динамо прошло не лучшим образом, где "Гладиаторы" покинули поле, проиграв 1:5. Что самое главное, нелестно высказался о Эмери его подопечный, Артем Дзюба, указавший в интервью, что данный наставник не более чем "Тренеришка".

Через некоторое время Унаи Эмери дал свой ответ происходящего, что будучи заступаясь за свой штаб тренеров, он попал под шквал критики со стороны Валерия Карпина, на тот момент занимающего пост спортивного директора Спартака.

Также, нынешний тренер сборной России, Валерий Георгиевич рассказал, что у Унаи были сильно высокие запросы, относительно того же питания, и это по мнению российского специалиста, не является приемлемым.

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Так или иначе, а Унаи Эмери есть и остается одной из главных фигур в футбольном мире, и его достижения, как минимум в данном сезоне АПЛ, не может оставаться без внимания.