Ракета Meteor будет управляться через шлем летчика.

«Мирные» западные страны продолжают наращивать свое вооружение. Так 12 января Минобороны Франции сделало заказ на постройку новой партии истребителей «Рафаль» последней, 5-1 промышленной партии. Стоимость заказанных машин оценивается в приличные 5 миллиардов евро и первые истребители поступят на вооружение французских ВВС уже в 2027 году. Новые самолеты получат серьезную доработку электроники и возможность управления вооружением через шлем пилота.

Французское Минобороны сделало заказ на производство 42 одноместных истребителей «Рафаль» последней модификации F4. Ключевым отличием новой партии станет серьезная доработка электроники истребителей. В частности, все машины смогут работать в единой сети, что повысит их боевую эффективность. Также на самолет установят продвинутый радар дальнего радиуса действия с АФАР RBE-2 и систему защиты от обнаружения «Спектра». Однако главной фишкой истребителей станет возможность управлениями ракетами «Метеор» через шлем пилота. При этом пуском ракет могут управлять и удаленно, используя шлем пилота в качестве ретранслятора. На этом фоне новый комплекс отслеживания наземного движения как-то теряется.

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Франция одна из последних европейских стран, которая продолжает развивать собственную авиационную промышленность. Даже несмотря на давление со стороны США с попытками навязать всем членам НАТО необходимость закупать американские самолеты. Однако «Рафаль» находит своего покупателя не только в стране булочного хруста, но и в некоторых других державах. Так недавно стало известно, что французские истребители хотят приобрести в Индонезии, да и Индусы очень пристально смотрят в их сторону.