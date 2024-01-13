Россия всё также успешно использует беспилотники и ракеты серии Кинжал.

Буквально на прошлой неделе прошла новость, что французское правительство планирует передать киевским властям до 80 ракет типа SCALP-EG. Пока точно не известны сроки передачи, но в любом случае это серьезная проблема для наших вооруженных сил. На этом фоне приходят сообщения о массированной работе русской армии утром 13 января 2024 года по военным аэродромам Воздушных сил ВСУ сразу в нескольких областях. Об этом сообщают украинские источники, рассказывая про сильные «хлопки».

В первую очередь приходят сообщения про удары в районе Днепропетровского аэродрома, а точнее из района складов. Есть данные, что там были поражены места хранения военной техники. В самом городе были прилеты по одному из военных заводов, занимающимся производством ракетного вооружения. Зафиксированы прилеты по военным аэродромам в Сумской области, но никакой конкретики оттуда нет. «Хлопки» раздавались в районе военного аэродрома в городе Миргорода, с которого очень часто совершаются вылеты боевых самолетов ВС ВСУ с крылатыми ракетами Storm Shadow и SCALP. Также ВКС РФ ударили комбинированной атакой по аэродрому в Староконстантиново, на котором украинская ария пытается восстановить ВПП.

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Кроме того, утренняя атака ВКС РФ проводилась пусками ракет серии «Кинжал», выпущенными с бортов бомбардировщиков Су-22М3 и перехватчиков МиГ-31К. Удары гиперзвуковыми ракетами прилетели по военным объектам в Киеве, добавив проблем местным силам ПВО и одному военному заводу. При этом киевские чиновники продолжают рассказывать, что там был прилет одного «Шахеда» и тот уже убран с неба силами противовоздушной обороны столицы.