Британские гарантии безопасности не помогают.

Паломничество политиков из западных стран в Киев продолжается и на этой неделе на Украину прилетел один из чиновников Великобритании. Сунак встретился с Зеленским и пообещал военную помощь Англии в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов и некие «гарантии безопасности». При этом что именно за гарантии нигде не говорится, но на этом фоне в ночь на 13 января, спустя пару часов после отбытия британского функционера, русские военные нанесли ряд огневых ударов ракетами воздушного базирования и дронами-камикадзе по нескольким областям, подконтрольным киевской власти.

Согласно поступающим сообщениям, русские ракеты и дроны «Герань», упорно именуемыми украинской прессой «Шахедами», нанесли ряд ударов по военным объектам украинской армии. Есть информация про «хлопки» в Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Прилеты были в основном по объектам военной промышленности страны и местам хранения боеприпасов. Также есть сообщения про прозвучавшие хлопки в столице Украины и там всю ночь работала система ПВО и звучала сирена воздушной тревоги. При этом мэр Киева Кличко и ряд глав районов города рассказывают сказки про то, что причиной тревоги стал одинокий и случайно залетевший в городскую черту «Герань».

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Стоит отметить, что Сунак прилетал в Киев не просто так, а с вполне конкретной задачей. Уже упомянутые 3 миллиарда фунтов стерлингов киевская власть получит в виде товаров военной промышленности Великобритании, но есть данные, что почти 200 миллионов будут переданы в виде финансовой помощи. Заявляется, что эти деньги пойдут на развертывание производства и выпуск дронов разных модификаций на самой Украине. Однако зная, как ловок киевские чиновники могут «пилить» такие поступления, можно сделать вывод, что ВСУ дронов с этих производств не увидят.