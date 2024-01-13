Конечно же, с учетом полученного боевого опыта в СВО

Летом 2022-го года одну из ключевых ролей в сдерживании украинских сил в зоне проведения спецоперации играла самоходная артиллерия, которую можно было быстро перемещать по линии боевого соприкосновения и создавать на отдельных участках фронта огневой перевес.

Основной САУ для подавления сил неприятеля на дальних дистанциях стала самоходка «Мста-С», которая как раз и создавалась для таких задач. Однако в ходе СВО у нее были выявлены серьезные недостатки, которые сейчас будут устранять конструкторы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

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Как сообщает информационное агентство, появилась официальная информация об начале работ над улучшенной версией самоходки 2С23 «Мста-С», которые либо уже начались, либо вот-вот начнутся. Опыт эксплуатации в зоне СВО позволил выявить недостаточную защищенность башни САУ, которые требуется устранить. Стоит напомнить, что защита башни «Мста-С» создавалась с учетом реалий 1980-х годов и защищает в основном от пуль крупного калибра или осколков. Никто тогда не думал, что на поле боя появятся дроны-камикадзе, способные нести на себе противотанковые заряды. Каким именно образом будет усилена защита башни 2С23 пока не уточняется.

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Также источник поделился информацией, что будут доработаны еще некоторые элементы САУ «Мста-С», но при этом никаких подробностей не опубликовали. Есть вариант, что самоходку хотят приспособить под современное поле боя и будут работать над ее электроникой или можно предположить улучшение ходовой части. В любом случае подробности нового проекта появятся в общем доступе еще не скоро, но возможно новая модификация пойдет на вооружение в самые кратчайшие сроки.