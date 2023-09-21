Модернизированная гаубица также получила автономный агрегат питания с кондиционерной приставкой для улучшения условий пребывания экипажа.

Российские военнослужащие на днях получили первую партию гаубиц «Мста-С», прошедших модернизацию. Проектом занималась корпорация «Ростех» в рамках государственного заказа. Подробности предоставлены пресс-службой компании.

Усовершенствованная боевая единица получила новый режим «огневой налет», обладающий уникальными характеристиками. К примеру, это мобильность, повышенное количество выстрелов за единицу времени, а также ведение огня разнообразными снарядами.

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Специалисты корпорации подчеркнули, что гаубица может нанести удар по цели двумя разными боеприпасами, стреляя с различной траектории. «Мста-С» выпускает около 10 снарядов в минуту, после чего покидает местность для предотвращения попадания под ответный огонь.

У гаубицы будет автономный агрегат питания и кондиционерная приставка, что значительно улучшит работу экипажа.

У боевой единицы обширный потенциал применения. Она может поражать артиллерийские системы противника, танки, средства РЭБ, бронированные машины, управленческие пункты и средства противовоздушной обороны.

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В начале года МО РФ продемонстрировало работу установки «Мста-С» Южного военного округа. В ведомстве подчеркнули, что артиллерийская система каждый день наносит точечные удары по дислокации противника. Военные прибегают к тактике «кочующего орудия».