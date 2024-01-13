Новый беспилотник сможет выполнять разведывательные и штурмовые задачи и одновременно обладает возможностью транслировать запись в прямом эфире

Вооруженные силы Российской Федерации с лета 2022 года активно используют в разведывательных и боевых целях дроны иранского производства «Шахед», которые позже стали уже отечественными «Геранями». Все это время западная пресса и украинские СМИ в частности активно обвиняли исламскую республику в поставках этого типа вооружения для использования в рамках Спецоперации.

На этот раз зарубежные СМИ опять обвинили иранских конструкторов в создании нового беспилотника для нужд русской армии, который сможет выполнять разведывательные и штурмовые задачи и одновременно обладает возможностью транслировать запись в прямом эфире.

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Иностранное издание Sky News поделилось данными о новой иранской разработке, которая по утверждению их источника пойдет для усиления русской армии. Новый дрон будет способен выполнять широкий спектр поставленных задач: вести разведку местности, наносить удары по выявленным целям и обнаруживать замаскированную военную технику. В качестве примера приводится возможность быстрого обнаружения американского комплекса РСЗО HIMARS. Также «Шахед-107» будет способен оставаться в воздухе продолжительное время и имеет запас хода 1500 километров. Запуск «птички» возможен непосредственно с транспортировочной машины в любых условиях.

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Русская сторона пока никак не комментирует западные издания и не рассказывает про поступление на вооружение дронов этого типа. Скорее всего, иранские конструкторы создают аппарат для собственных нужд, так как у Ирана хватает агрессивных соседей. С другой стороны, недавно появились сведения про появление на поле боя новых вариантов дрона-камикадзе «Герань» с реактивным двигателем, который имел иранскую маркировку M10. Так что отметать вероятность появления «Шахед-107» в ВКС РФ не стоит.