Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Зарубежная пресса вновь обвиняет Иран в создании нового дрона для нужд Вооруженных сил России
Новый беспилотник сможет выполнять разведывательные и штурмовые задачи и одновременно обладает возможностью транслировать запись в прямом эфире

реклама

Вооруженные силы Российской Федерации с лета 2022 года активно используют в разведывательных и боевых целях дроны иранского производства «Шахед», которые позже стали уже отечественными «Геранями». Все это время западная пресса и украинские СМИ в частности активно обвиняли исламскую республику в поставках этого типа вооружения для использования в рамках Спецоперации.

На этот раз зарубежные СМИ опять обвинили иранских конструкторов в создании нового беспилотника для нужд русской армии, который сможет выполнять разведывательные и штурмовые задачи и одновременно обладает возможностью транслировать запись в прямом эфире.

реклама

Иностранное издание Sky News поделилось данными о новой иранской разработке, которая по утверждению их источника пойдет для усиления русской армии. Новый дрон будет способен выполнять широкий спектр поставленных задач: вести разведку местности, наносить удары по выявленным целям и обнаруживать замаскированную военную технику. В качестве примера приводится возможность быстрого обнаружения американского комплекса РСЗО HIMARS. Также «Шахед-107» будет способен оставаться в воздухе продолжительное время и имеет запас хода 1500 километров. Запуск «птички» возможен непосредственно с транспортировочной машины в любых условиях.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Русская сторона пока никак не комментирует западные издания и не рассказывает про поступление на вооружение дронов этого типа. Скорее всего, иранские конструкторы создают аппарат для собственных нужд, так как у Ирана хватает агрессивных соседей. С другой стороны, недавно появились сведения про появление на поле боя новых вариантов дрона-камикадзе «Герань» с реактивным двигателем, который имел иранскую маркировку M10. Так что отметать вероятность появления «Шахед-107» в ВКС РФ не стоит.

#иран
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ВМС Ирана захватили американский танкер "Святой Николай" в Оманском заливе
Евгений Поддубный объяснил, что в настоящий момент происходит на Ближнем Востоке
Иран привел свой флот на Каспии в полную боевую готовность
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
24
Турецкие компании уходят из Украины с многомиллионными долгами, но на 400% нарастили торговлю с РФ
4
Камере тысячелетия в Аризоне потребуется 1000 лет, чтобы сделать снимок
1
В Москве построят новый небоскреб, который станет одним из самых высоких и красивых в России
14
Майнинг на видеокартах возвращается к прибыльности – курс Ethereum Classic за сутки вырос на 50%
15
Консоль AYANEO Next Lite на базе Ryzen 4000U выходит в продажу по цене от 299 долларов
+
Эстония решила построить промышленный комплекс по производству боеприпасов
4
Владелец стиральной машины обнаружил, что техника майнит Биткоины, используя 3.6 Гб трафика в сутки
10
Microsoft при помощи ИИ нашла замену литию в аккумуляторах, сократив 30 лет исследований до недели
6
В Красноярском крае построят крупнейший в России завод по замене импортных напитков
5
Китайская ядерная батарея сделает зарядку сотового телефона ненужной
3
Журналистам понравилась метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет через неделю
+
Китайские исследователи разрабатывают плазменный щит против энергетического оружия
2
В России разрабатывается АПЛ будущего – это лодка пятого поколения «Арктур»
1
В Китае создали ядерную батарею для смартфона со сроком бесперебойной работы в 50 лет
3
Россия в 2023 году вошла в тройку стран-лидеров по посещаемости пиратских видеосайтов
1
На передовой в СВО проиcходит тестирование системы автоматической атаки для FPV-дронов ВС России
+
Новый российский пассажирский самолет Ил-96-400М готовится к первому полету
6
Анонсирована бета-версия HarmonyOS 4 для Huawei Watch GT 3, Watch Buds и 7 других часов
1
МО РФ сообщает про поражение ВС РФ артиллерийских орудий M777 и БМП «Бредли»
+

Популярные статьи

К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
6
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
135
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
170
Нейтрино в сверхновых способны сломать все наши представления о современной физике
4
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
128
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
35
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
51
Trine 5: A Clockwork Conspiracy - краткий обзор занимательной игры
2
Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
43
Несмотря на санкции США, Китай построил на западном оборудовании квантовый компьютер "Сунь Укун"
+

Сейчас обсуждают

Подарочек
18:00
Бревно, давай адрес? Через 5 минут будешь у меня в кабинете.
Европарламент начал «историческую» кампанию по введению санкций против Венгрии
Блейд
17:58
Я никогда не прятался, прятатся не буду. У кого есть вопросы, не вопрос на кулаках выйдем, можно на ножах. Я готов прямо сейчас умереть, но я никогда не был таким как ты. Мразью
Европарламент начал «историческую» кампанию по введению санкций против Венгрии
Подарочек
17:57
Лопух, скриншоты давно к делу пришиты. Осталось только тебя поймать. И где ты прячешься?
Европарламент начал «историческую» кампанию по введению санкций против Венгрии
Блейд
17:56
А ты видишь, тебе даже предъявить нечего, не успел скриншот сделать. Ты как типичная мышь только скриншоты можешь сделать, по факту ты один на один на кулаках со мной не встанешь. Душка не хватит
Европарламент начал «историческую» кампанию по введению санкций против Венгрии
Подарочек
17:55
Лох чилийский, гадости, как обычно.
Европарламент начал «историческую» кампанию по введению санкций против Венгрии
Сергей Шапорев
17:55
Автор какой-то странный))
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Блейд
17:54
И что я писал со скабеева?
Европарламент начал «историческую» кампанию по введению санкций против Венгрии
Denis Denis
17:54
Вот, а старые и не очень Зионы спокойно работают в 4-ёх канале.
В компании AMD настоятельно рекомендуют использовать двухканальный режим при работе с Ryzen 8000
Подарочек
17:53
Толоконный лоб, ага, особенно когда ты шалил по Скабеевой. Я помню как ты о россиянах и России выражался. А тебе напомнить про пенсии как ты тут пёр?
Европарламент начал «историческую» кампанию по введению санкций против Венгрии
Блейд
17:52
Я по поводу Путина ничего плохого не говорил, Путин это властелингалактики . А ты шерсть, много чего писал скриншоты есть
Европарламент начал «историческую» кампанию по введению санкций против Венгрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем