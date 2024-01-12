Производитель лайнеров Boeing 373 MAX 9 признал ошибку.

После новогодних праздников на борту самолета американских авиалиний случилось происшествие – отвалилась дверь аварийного выхода. После этого случая на компанию обрушились многочисленные проверки. Члены одной из комиссий заявили о незакрепленных болтах дверных заглушек в ряде идентичных лайнеров, которые вскоре были отстранены компанией от полетов.

10 января глава корпорации Boeing Дэвид Калхун выступил с заявлением о том, что будет производиться следствие, которое должно предотвратить подобные казусы в будущем. «У меня есть дети, внуки, и у вас тоже. Это важно. Каждая деталь имеет значение» - в заключении сказал он.

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Напомним, что 5 января производился рейс из Портленда (штат Орегон) в Онтарио (штат Калифорния), где в момент полета у лайнера отвалилась дверь аварийного выхода и образовала огромную дыру в фюзеляжесамолета. В это время он находился на высоте около 5000 м. К счастью, на месте возле которого произошел инцидент никто не сидел. Всего на борту находилось 180 человек, шесть из которых члены экипажа.

Через некоторое время после взлета в салоне произошла разгерметизация из-за того что выпала секция фюзеляжа, позже весь экипаж был обеспечен кислородными масками и пилоты совершили аварийную посадку. Спустя некоторое время аварийную дверь нашли на частном участке неподалеку аэропорта, с которого производился взлет. Несмотря на происходящее, в самолете вовсе не было паники, пассажиры спокойно наблюдали за происходящим, снимая это на камеру. По предварительным данным обошлось без жертв.

Корпорация Boeing заявила то, что это совсем новый самолет, который был выпущен всего 10 недель назад, но за это время члены экипажа успели заподозрить о неполадках. К слову, накануне самолет подавал сигналы о разгерметизации, но бригада сочла их ложными. После этого случая, по различным данным из-за обнаружения мелких неполадок, которыми нельзя пренебрегать было отменено от 170 до 200 рейсов.

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К сожалению это не первый трагический случай этой компании. Несколько лет назад случилось две крупных авиакатастрофы, которые унесли жизни множества людей. После бойкота, который объявили клиенты по всему миру, производители лайнеров стремительно исправили все ошибки, чтоб вновь завоевать любовь туристов. Производители заявили о том, что безопасность для них является главным приоритетом, а также выразили свои сожаления о случившимся и признали свою ошибку.