Чем поразили цеха - не уточняется.

Несмотря на увеличения насыщения русской армии беспилотными аппаратами в ряде моментов ВСУ продолжают опережать ВС РФ. Однако наши военные предпринимают успешные попытки лишить противника беспилотной авиации самым простым методом, а именно ликвидацией цехов по производству БПЛА. Сегодня, 10 января 2024 года, Минобороны РФ в своей ежедневной сводке поделилось информацией о поражении сразу двух украинских цехов по производству БПЛА в зоне проведения Специальной военной операции. Методы демонтажа объектов не уточняются, но вероятнее всего это или авиация, или ракетный удар по выявленному объекту.

С момента начала Спецоперации ВСУ имели преимущество в беспилотной авиации, но уже к концу позапрошлого года ситуация начала стремительно выправляться за счет разворачиванию новых линий производства и волонтерской помощи. Однако для снижения потенциала в этой области русские военные продолжают наносить удары по местам производства дронов на Украине. Конечно, большая часть производства находится не в стране, а продукция поставляется западными партнерами киевской власти.

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Также в сводке рассказали про уничтожение еще одной радиолокационной станции обнаружения и ведения воздушных целей советского производства П-180. Метод поражения РЛС также не уточняется, но вариантов там не особо много. Кроме того, МО поделилось информацией о поражении нескольких складов ВСУ с грузами военного назначения. В то числе с тщательно скрываемыми боеприпасами, так как украинская армия испытывает серьезную нехватку последних и жестоко экономит. Напомним, что ВСУ испытывает острую нехватку в 105-мм и 155-мм артиллерийских снарядах, зенитных ракетах для комплексов малой и большой дальности и в 35-мм снарядах для ЗСУ западного производства.