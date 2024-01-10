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В конце прошлого года в информационной среде Украины начали появляться военные и политики, рассказывающие про проблему с мобилизацией новых рекрутов в ряды ВСУ. Делились своим негодованием по поводу несознательности граждан, бросающих страну в сложное время, и кидались обвинениями в сторону региональных властей, не выполнивших поставленный государством план.
При этом в речах Зеленского звучала число, которое необходимо набрать военкоматам – 500 тысяч человек. Неудивительно, что на таком фоне военкомы лютуют и вытаскивают мужчин призывного возраста из общественного транспорта.
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Именно такой случай произошел в Одессе, которая и так прославилась действиями своих военкомов, но на этот раз в армию забрали целый трамвай. Служащие центров комплектования остановили его и банально выволокли всех мужчин из вагона. Затем всех начали заталкивать в стоящий рядом автобус, который быстро заполнился, но энтузиазму военкомов это не помешало.
Сцену сняли на камеру телефона и запись появилась в сети, и с ней может ознакомиться любой желающий. Вероятно, такой случай не единичен и остальные просто остаются за кадром, так как на Украине действует жесткая цензура, запрещающая выкладывать компрометирующие власти видеоролики.
Стоит напомнить, что сейчас Верховная Рада Украины рассматривает новый законопроект по мобилизации, который активно защищают высшие военные чиновники страны, а многие депутаты смущены некоторыми пунктами. Нет информации что именно там с ними происходит, так как обсуждения ведутся за закрытыми дверями, но Безуглая рассказывала, что там серьезно расширят рамки призываемых на военную службу мужчин.