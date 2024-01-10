Насильственная мобилизация на территории Украины в самом разгаре

В конце прошлого года в информационной среде Украины начали появляться военные и политики, рассказывающие про проблему с мобилизацией новых рекрутов в ряды ВСУ. Делились своим негодованием по поводу несознательности граждан, бросающих страну в сложное время, и кидались обвинениями в сторону региональных властей, не выполнивших поставленный государством план.

При этом в речах Зеленского звучала число, которое необходимо набрать военкоматам – 500 тысяч человек. Неудивительно, что на таком фоне военкомы лютуют и вытаскивают мужчин призывного возраста из общественного транспорта.

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Именно такой случай произошел в Одессе, которая и так прославилась действиями своих военкомов, но на этот раз в армию забрали целый трамвай. Служащие центров комплектования остановили его и банально выволокли всех мужчин из вагона. Затем всех начали заталкивать в стоящий рядом автобус, который быстро заполнился, но энтузиазму военкомов это не помешало.

Сцену сняли на камеру телефона и запись появилась в сети, и с ней может ознакомиться любой желающий. Вероятно, такой случай не единичен и остальные просто остаются за кадром, так как на Украине действует жесткая цензура, запрещающая выкладывать компрометирующие власти видеоролики.

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Стоит напомнить, что сейчас Верховная Рада Украины рассматривает новый законопроект по мобилизации, который активно защищают высшие военные чиновники страны, а многие депутаты смущены некоторыми пунктами. Нет информации что именно там с ними происходит, так как обсуждения ведутся за закрытыми дверями, но Безуглая рассказывала, что там серьезно расширят рамки призываемых на военную службу мужчин.