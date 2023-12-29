Все, кто не встанет на военный учет лишаться консульской помощи и банковских счетов.

В рамках своего интервью генерал-майор ВСУ Марченко поделился информацией, что на Украине не осталось добровольцев, которые готовы вступить в ряды славных киевских войск. При этом в армии ощущается нехватка «мобилизационного ресурса» и требуются особые меры, чтобы загнать украинских мужчин призывного возраста на службу. И вот один из вариантов такой принудиловки предлагает член оборонного комитета Парламента Украины Ивченко и заключается он в доборе солдат из зарубежных источников. Ни для кого не секрет, что с момента начала СВО много граждан Украины уехали за границу в попытке скрыться от мобилизации.

Парламентер Ивченко предлагает заблокировать таким несознательным гражданам доступ к консульским услугам и полностью отрубить их банковские счета. Тут стоит отметить, что хотя такие граждане и уехали из родной страны, но гражданами от это быть не перестали и им требуется консульская помощь. Например, для того же продления срока действия паспорта или оформления документов доверенности. Кроме того, всем кто не встанет на военный учет предлагается полностью заблокировать банковские счета в украинских банках и тем самым лишить потенциальных уклонистов самого ценного ресурса – денег.

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Есть предположение что этот законопроект будет вынесен на голосование уже в январе месяце следующего года и скорее всего его примут. Что интересно в устах политика звучала формулировка «граждане». То есть под этот закон будут подать не только мужчины призывного возраста, но и признанные к военной службе женщины. Недавно мелькала информация про изыскание новых способов набора в ВСУ и вот мы видим один из них, который больше похож на шантаж.