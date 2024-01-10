Страны НАТО продолжают наращивать свое участие в конфликте на территории Украины.

Еще в позапрошлом году украинская армия начала насыщаться военной техникой западного производства, которую начали поставлять западные друзья киевской власти. Техническое обслуживание техники осуществлялось на военных предприятиях Украины зарубежными специалистами, но не раз ходила информация про постройку более специализированных мастерских на территории страны. В частности, о таком заявляла немецкая фирма «Рейнметаль», но сегодня появилась информация про еще одну фирму, разворачивающую свое производство на западе Украины. Об этом в социальной сети написал депутат Бундестага Маркус Фабер.

Немецкий политик заявил, что постройка фирмой Flensburger Fahrzeugbau GmbH предприятия на западе Украины имеет сразу несколько положительных моментов. Причем не только для немецкой компании, но и для Вооруженных сил Украины. В частности, там можно будет обучать персонал из местных жителей, которые потом смогут чинить технику немецкого производства уже в рамках других мастерских. Кроме того, это намного дешевле, чем привозить специалистов из той же Германии. Вдобавок, теперь не придется отправлять технику немецкого производства для ее починки за границу Украины, а чинить в самой стране, что резко уменьшит весь цикл ремонта. Что интересно, в список ремонтируемой техники включены танки Leopard 1A5, которые скоро рискуют стать основными в украинской армии по причине их большого количества на складах.

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Тут стоит отметить, что российское правительство уже не раз комментировала постройку подобных заводов на Украине. В частности, Вооруженные силы Российской Федерации рассматривают их, как законные цели для нанесения ракетных и дроновых ударов. Поэтому, как только месторасположение нового завода будет выявлено, то вероятно по нему начнут работать русские войска.