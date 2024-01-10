В прошлом году уже делали подобную поставки, в этом тоже решили повторить.

Перед самым началом летнего контрнаступления ВСУ на Украину пришла партия крылатых ракет Storm Shadow и их французский аналог SCALP-EG. Эти ракеты воздушного пуска доставили немало проблем русской армии и стали причиной более пристального внимания нашего командования к украинским военным аэродромам, на которых базировались самолеты, способные нести на себе эти боеприпасы. Всего Франция с вольной руки президента-«миротворца» Эмануэля Макрона поставила до 50 таких ракет и вот в их прессе появились сообщения, что республика готова передать Киеву еще 85 подобных ракет.

Во французской информационной среде прошло сообщение, что правительство Франции планирует передать Украине до 85 единиц крылатых ракет SCALP-EG. Точного срока передачи новой партии для нужд ВС ВСУ не уточняется, но есть тенденция, что подобные сообщения появляются уже после доставки груза в страну. Более подробной информации по этому поводу не имеется, но подобная большая партия может доставить нашим военным серьезные проблемы, так как SCALP отличаются тем, что их достаточно сложно перехватить и при этом дальность полета ракеты позволяет наносить удары по всем новым территориям России.

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Тут стоит отметить, что с французскими и английскими ракетами такого класса наши силы ПВО уже умеют бороться. Однако не стоит забывать, что ПВО не всегда успевает отразить все прилеты. В частности, осенью прошлого года был зафиксирован массированный пуск подобных ракет с самолетов ВС ВСУ по нашим военным кораблям около Керченского пролива и, хотя большую часть удалось сбить на подлете, несколько ракет успели поразить намеченные цели.