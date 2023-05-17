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Франция передаст Украине дальнобойные ракеты SCALP-EG, аналогичные Storm Shadow
Великобритания уже передала 200 ракет такого типа и готовится к передаче ещё 400 единиц.
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На прошлой неделе стало известно, что Великобритания передала украинской армии 200 дальнобойных ракет Storm Shadow, из которых украинцы уже успели отработать по российским целям. После встречи Президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком были достигнуты договорённости о наращивании поставок ракет до 400 единиц, а также передаче 200 ударных беспилотников с дальностью полёта до 200 километров.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французское правительство в новом пакете военной помощи для украинской армии готово передать ракеты SCALP-EG, которые помогут не только в обороне, но и в контрнаступательных операциях. Стоит отметить, что SCALP-EG и Storm Shadow являются ракетами аналогичного типа под разными наименованиями, так как были совместно разработаны французами с британцами.

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О каком количестве ракет идёт речь - пока неизвестно, однако удивляет тот факт, что о дальнобойных ракетах украинское правительство просило ещё летом 2022 года, но тогда Соединённые Штаты Америки дали понять, что не поставят их украинцам, соответственно, и от других стран ожидать такого «подарка» не стоит. Уже весной 2023 года, накануне украинского контрнаступления, европейские страны активизировались в поставках наступательного вооружения.

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#украина #великобритания #франция #storm shadow #scalp-eg
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