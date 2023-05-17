Великобритания уже передала 200 ракет такого типа и готовится к передаче ещё 400 единиц.

На прошлой неделе стало известно, что Великобритания передала украинской армии 200 дальнобойных ракет Storm Shadow, из которых украинцы уже успели отработать по российским целям. После встречи Президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком были достигнуты договорённости о наращивании поставок ракет до 400 единиц, а также передаче 200 ударных беспилотников с дальностью полёта до 200 километров.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французское правительство в новом пакете военной помощи для украинской армии готово передать ракеты SCALP-EG, которые помогут не только в обороне, но и в контрнаступательных операциях. Стоит отметить, что SCALP-EG и Storm Shadow являются ракетами аналогичного типа под разными наименованиями, так как были совместно разработаны французами с британцами.

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О каком количестве ракет идёт речь - пока неизвестно, однако удивляет тот факт, что о дальнобойных ракетах украинское правительство просило ещё летом 2022 года, но тогда Соединённые Штаты Америки дали понять, что не поставят их украинцам, соответственно, и от других стран ожидать такого «подарка» не стоит. Уже весной 2023 года, накануне украинского контрнаступления, европейские страны активизировались в поставках наступательного вооружения.