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g1tarist
Израильский генерал рассказал, что конфликт в секторе Газа продлится весь 2024 год
Военная операция против ХАМАС не планирует заканчиваться.

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После начала сухопутной фазы операции «Железные мечи» уже прошло уже почти 2 месяца, но израильская армия до сих пор не выполнила главную задачу вторжения в палестинский анклав, а именно не нейтрализовала полностью движение ХАМАС. На этом фоне появилось заявление начальника генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви. В нем говорится, что ЦАХАЛ будет вести боевые действия на территории сектора Газа весь 2024 год и все для того, чтобы окончательно устранить угрозу со стороны палестинской группировки.

Начался уже четвертый месяц с момента нападения движения ХАМАС на израильские территории, при этом несмотря на грозные заявления израильских военных конфликт не заканчивается. На этом фоне заявления генерал-лейтенанта Герци Халеви показывают насколько ЦАХАЛ далек от выполнения поставленной задачи. Согласно словам военачальника, они будут усиленно наблюдать за палестинцами на западном берегу Иордана, бороться с атаками ливанской группировки «Хизбалла» и вести войну с ХАМАС в течении всего нового года. Начальник генштаба ЦАХАЛ как никто другой обладает полной картиной происходящего и такие слова показывают сложность выполнения операции.

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Лучшая армия мира, как нам рассказывала израильская пресса и политики, уже третий месяц упорно борется с «тапочниками» и никак не может их побороть. Это на фоне полного военно-технического преимущества, да и численность ЦАХАЛ с 7 октября сильно выросла. Однако бойцы и командование ХАМАС продолжает активно сопротивляться и по-прежнему используют подготовленную до войны инфраструктур, которую так и не удалось полностью уничтожить. На этом фоне американское правительство придерживает евреев и не дает им приступать к более масштабным боевым действиям. Стоит отметить, что сейчас со стороны США идет большой поток вооружения и расширение боевых действий может привести к дефициту, который также отразится на Украине.

#израиль
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