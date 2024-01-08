Первый миллиард картина получила на третий день проката – 3 января.

Нашумевший комедийный фильм российского режиссера Клима Шипенко «Холоп 2» в ходе кассовых сборов получил около 2 миллиардов рублей за 6 дней, сообщает Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино. Премьера комедии была 1 января, собрав около 300 миллионов рублей всего за день.

Сюжет второй части тоже крутится вокруг мажора Гриши, который после минувших событий становится особенно чувствительным к окружающему миру. Во время отдыха он случайно знакомится с девушкой по имени Катя, чересчур наглой особой с отсутствующим чувством вины. Мать не хочет заниматься ее перевоспитанием, считая это бесполезной тратой сил. Грише становятся неравнодушны проблемы Кати, он единственный не пытается закрыть на них глаза. Вскоре девушка оказывается в другом временном промежутке и их отношения начинают двигаться в странном направлении. Эпоха, в которой оказывается главная героиня – Франция 1812 года. Здесь и статные французы с писанными красавицами, и гусары с пушками, и кавалерия с бесконечными балами-маскарадами. Кате предстоит превратиться в леди из дочери наглой чиновницы, а Гриша будет брать на себя удар за опрометчивые поступки девушки.

реклама

Создатели обещают больше экшена и неожиданных сюжетных поворотов во второй части фильма. Нет смысла скрывать сильно повышенный в сравнении с первой частью бюджет и разнообразие локаций, считает главный режиссер Клим Шипенко.

В съемках приняли участие актеры, снявшиеся в первой части комедии. Среди них: Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и Александр Самойленко. К ним присоединилась новая актриса – Аглая Тарасова, получившая главную роль во 2 части.

Главный конкурент нашумевшей комедии – фильм под руководством Алексея Нужного «Бременские музыканты». Картина собрала в прокате почти 1,5 млрд рублей, получив второе место по кассовым сборам в 2024 году.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

К слову, первая часть фильма «Холоп» собрала 3 млрд рублей, оказавшись вторым самым кассовым российским фильмом, демонстрировавшимся в кинотеатрах России и СНГ. Комедию обогнал только фильм «Чебурашка», собрав 7 миллиардов рублей.