Он дошел до такого уровня, когда игра просто зависла и новые блоки не появлялись.

Уиллис Гибсон из штата Оклахома смог добраться до конца игры "Тетрис". Этого он добился после примерно двух лет тренировок. Школьник дошёл до уровня, на котором происходит зависание Nintendo Tetris и дальнейшее появление всё новых блоков прекращается. Парень разместил в Youtube видео с кадрами, на которых он достигает 157-го уровня и происходит зависание игры.

Ранее считалось, что победа в подобное в принципе невозможно. Пройдя очередной уровень, игрок добивается не победы, а ускорения темпа падения фигур, т. е. перехода игры на следующий, более высокий уровень. Хотя, если игрок не успевает правильно повернуть фигуры, программа всё равно ускоряется, просто поле быстро заполняется, и игрок терпит поражение.

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Используя систему искусственного интеллекта на персональных компьютерах удавалось достичь 237-го уровня, на котором игра зависала. Однако, парень использовал оригинальную игровую приставку Nintendo NES и игровую консоль Nintendo Game boy. Самым сложным для семьи при создании необходимых условий оказалось найти телевизор с электронно-лучевой трубкой, необходимый для приставки, выпуск которой начался еще в 1989 году.

Долгое время считалось, что человеку не пройти дальше 29-го уровня. Хотя многие игроки придумывали новые способы ускорить свои действия и доходили до всё более высоких уровней. Так, 12 лет назад стали применять «гипертейпинг», это более быстрое передвижение контроллера с помощью вибрации кистей рук. С помощью этого приёма удалось добраться до 35-го уровня. Ещё через 9 лет удалось соединить этот приём с движениями нескольких пальцев. Это улучшило результат до 95-го уровня в позапрошлом году.

Уиллису Гибсону потребовалось 38 минут с начала игры (в некоторых источниках пишут о 34 минутах), чтобы достигнуть цели. Кроме прочего, в ходе игры парень побил несколько мировых рекордов!

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Кстати, разработал игру инженер из СССР Алексей Пажитнов. Позднее он продал права на неё для установки на игровую приставку Nintendo. Игра является одной из самых распространённых и продаваемых. Только для Game boy на 2011 год было продано более 65 миллионов экземпляров.