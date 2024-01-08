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g1tarist
Тринадцатилетний подросток смог пройти "Тетрис" целиком
Он дошел до такого уровня, когда игра просто зависла и новые блоки не появлялись.

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Уиллис Гибсон из штата Оклахома смог добраться до конца игры "Тетрис". Этого он добился после примерно двух лет тренировок. Школьник дошёл до уровня, на котором происходит зависание Nintendo Tetris и дальнейшее появление всё новых блоков прекращается. Парень разместил в Youtube видео с кадрами, на которых он достигает 157-го уровня и происходит зависание игры.

Ранее считалось, что победа  в подобное в принципе невозможно. Пройдя очередной уровень, игрок добивается не победы, а ускорения темпа падения фигур, т. е. перехода игры на следующий, более высокий уровень. Хотя, если игрок не успевает правильно повернуть фигуры, программа всё равно ускоряется, просто поле быстро заполняется, и игрок терпит поражение.

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Используя систему искусственного интеллекта на персональных компьютерах удавалось достичь 237-го уровня, на котором игра зависала. Однако, парень использовал оригинальную игровую приставку Nintendo NES и игровую консоль Nintendo Game boy. Самым сложным для семьи при создании необходимых условий оказалось найти телевизор с электронно-лучевой трубкой, необходимый для приставки, выпуск которой начался еще в 1989 году.

Долгое время считалось, что человеку не пройти дальше 29-го уровня. Хотя многие игроки придумывали новые способы ускорить свои действия и доходили до всё более высоких уровней. Так, 12 лет назад стали применять «гипертейпинг», это более быстрое передвижение контроллера с помощью вибрации кистей рук. С помощью этого приёма удалось добраться до 35-го уровня. Ещё через 9 лет удалось соединить этот приём с движениями нескольких пальцев. Это улучшило результат до 95-го уровня в позапрошлом году.

Уиллису Гибсону потребовалось 38 минут с начала игры (в некоторых источниках пишут о 34 минутах), чтобы достигнуть цели. Кроме прочего, в ходе игры парень побил несколько мировых рекордов!

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Кстати, разработал игру инженер из СССР Алексей Пажитнов. Позднее он продал права на неё для установки на игровую приставку Nintendo. Игра является одной из самых распространённых и продаваемых. Только для Game boy на 2011 год было продано более 65 миллионов экземпляров.

#игры #тетрис
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