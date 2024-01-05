Всё для разработки нового законопроекта по мобилизации.

Летне-осеннее наступление ВСУ и боевые действия последних месяцев прошлого года изрядно уменьшили списочный состав военнослужащих киевской армии. При этом Украина активно перебрасывает на опасные направления все больше и больше слабо подготовленных новобранце, не заботясь об их выживании в условиях реального поля боя. На этом фоне звучат заявления киевских чиновников о нехватке «мобилизационного ресурса», который местные органы управления не в состоянии собрать согласно поставленным планам. Именно поэтому Верховная Рада Украины выходит раньше с Рождественских каникул для обсуждения нового законопроекта об мобилизации граждан страны для несения военной службы.

О том, что ВРУ выходит с каникул раньше, чем установлено рассказала известная народная депутатка Марьяна Безуглая, которая прославилась своими заявлениями на тему отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. В своем телеграмм-канале чиновница поведала внимательным читателям, про выход депутатов на работу и начало обсуждения нового законопроекта. При этом чтения продлятся три дня и будут проходить за закрытыми дверями. Видимо, чтобы потенциальные новобранцы не смогли разбежаться сразу, услышав, что ждет их впереди.

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Согласно полученной из этого источника информации новый законопроект расширит категории граждан, которые смогут попасть в ряды Вооруженных сил Украины. При этом прозвучала числа в 500 000 новобранцев, которых необходимо добрать дополнительно для укомплектования бригад ВСУ и насыщения солдатами Территориальной обороны, которую сейчас также активно кидают на линию боевого соприкосновения. Каким именно образом такая толпа новобранцев будет снабжаться чиновница не уточняет. А это очень актуальный вопрос на фоне общего снижения финансовой и военной помощи со стороны запада.