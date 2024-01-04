Первый турецкий дрон-невидимка впервые засветился еще в начале 2023 года.

Турецкий беспилотник-невидимка ANKA-3 впервые был замечен на фотографиях в марте 2023 года. В конце декабря появилось видео полетов аппарата. Это означает, что Турция присоединяется к другим странам, которые уже используют дроны этого класса.

Первый полет ANKA-3 длился один час и 10 минут. Дрон летел на высоте 2400 метров и со скоростью около 280 км/ч. Он сопровождался турбовинтовым учебно-тренировочным самолетом. ANKA-3 — это так называемое летающее крыло, двигатель которого также образует фюзеляж. Ранее о нем было известно не так много подробностей, но теперь турецкие СМИ открыто сообщают о его характеристиках.

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Дрон имеет 6 вариантов крепления вооружения снаружи. Аппарат может нести 635 килограммов на станциях крепления справа и слева от фюзеляжа. Еще 635 кг можно прикрепить к двум внутренним креплениям крыла, а каждая из двух позиций на внешнем крыле может выдержать по 100 кг каждая.

Дрон также имеет внутренние отсеки для вооружения. Они используются в скрытных миссиях, поскольку установленное снаружи оружие имеет большую радиолокационную заметность, что снижает скрытность дронов.

Среди оружия, которое, как утверждается, совместимо с ANKA-3, есть Mark 82 — 227-килограммовая свободнопадающая бомба, которую можно использовать в качестве управляемой бомбы с различными ГСН (инфракрасная, лазерная). На ANKA-3 будут использоваться высокоточная планирующая бомба малого диаметра (SDB) с дальностью действия до 150 километров и турецкая крылатая ракета SOM-J (дальность 275 км).

В дополнение к беспилотнику-невидимке ANKA-3 Турция разрабатывает пилотируемый самолет-невидимку, который может вскоре совершить свой первый полет. Самолет под названием TF-X в будущем может работать совместно с ANKA-3. Тогда дрон будет действовать как ведомый. Благодаря низкой заметности он пригоден для атак на ПВО, наблюдение и радиоэлектронную борьбу, что дает пилотам TF-X преимущество в бою.

ANKA-3 все еще находится в разработке и в будущем может получить больше возможностей скрытности. В частности, круглое выхлопное сопло могло бы сделать выхлоп менее заметным.

Будет интересно посмотреть, какое место ANKA-3 займет в арсенале ВВС Турции. В то же время турецкие военные разрабатывают боевой беспилотник Bayraktar Kizilelma, который может использоваться столь же гибко и предназначен для сопровождения пилотируемых истребителей в качестве ведомого. Он также обладает свойствами малозаметности и уже проходит летные испытания.

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Bayraktar Kizilelma, вероятно, будет более маневренным, чем ANKA-3, и поэтому лучше подойдет для борьбы с воздушными целями. Поэтому ANKA-3, вероятно, будет чаще использоваться, когда необходимо атаковать преимущественно наземные цели.