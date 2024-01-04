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Вот уже четвертый день подряд русские вооруженные силы наносят массированные ракетно-дроновые удары по военной инфраструктуре киевской власти на территории Украины. Системы ПВО Воздушных сил ВСУ работают на пределе нагрузки и не справляются с такой масштабной атакой, пропуская все больше ракет и дронов.
В тщетной попытке показать, что они тоже что-то могут командование ВСУ дало приказ на повторный удар по Белгороду и Белгородской области с использованием РСЗО и ОТРК. В результате обстрела пострадало несколько граждан Российской Федерации и есть информация про погибших.
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На этот раз для обстрела использовали реактивные системы залпового огня разных моделей и оперативно-тактические комплексы «Точка-У». Все выпушенные боеприпасы имели кассетную боевую часть, предназначенную в первую очередь для поражения живой незащищенной силы противника. Проще говоря, основной задачей обстрела было нанесение максимального ущерба гражданскому населению нашей страны.
Стоит отметить, что ПВО ВС РФ грамотно отработали по вражеским ракетам и сбили подавляющую часть выпущенных снарядов. Однако часть боеприпасов смогла преодолеть «зонтик» и попала по жилым домам в Белгороде и селу Солоти. На местах падения ракет уже работают специалисты, которые оценивают нанесенный ущерб. Лично губернатор области Гладков заявил, что все получат положенные компенсации.