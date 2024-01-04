Для обстрела применялись РСЗО и ракеты«Точка-У»

Вот уже четвертый день подряд русские вооруженные силы наносят массированные ракетно-дроновые удары по военной инфраструктуре киевской власти на территории Украины. Системы ПВО Воздушных сил ВСУ работают на пределе нагрузки и не справляются с такой масштабной атакой, пропуская все больше ракет и дронов.

В тщетной попытке показать, что они тоже что-то могут командование ВСУ дало приказ на повторный удар по Белгороду и Белгородской области с использованием РСЗО и ОТРК. В результате обстрела пострадало несколько граждан Российской Федерации и есть информация про погибших.

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На этот раз для обстрела использовали реактивные системы залпового огня разных моделей и оперативно-тактические комплексы «Точка-У». Все выпушенные боеприпасы имели кассетную боевую часть, предназначенную в первую очередь для поражения живой незащищенной силы противника. Проще говоря, основной задачей обстрела было нанесение максимального ущерба гражданскому населению нашей страны.

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Стоит отметить, что ПВО ВС РФ грамотно отработали по вражеским ракетам и сбили подавляющую часть выпущенных снарядов. Однако часть боеприпасов смогла преодолеть «зонтик» и попала по жилым домам в Белгороде и селу Солоти. На местах падения ракет уже работают специалисты, которые оценивают нанесенный ущерб. Лично губернатор области Гладков заявил, что все получат положенные компенсации.