Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: Армения намеревается передать Киеву ещё оставшиеся со времён СССР пусковые установки «Точка-У»
Задавать вопросы уже пора или ещё нет?

реклама

Действующее руководство Армении, которое, если государство желает иметь хоть какой-то минимальный шанс на достойное будущее, должно перестать быть действующим, регулярно позволяет себе предпринимать антироссийские и, как следствие, антиармянские шаги. В частности, Армения решилась начать передавать Украине гуманитарную помощь, и это при том, что Еревану и самому такая помощь не помешает, а сегодня, согласно донесениям СМИ, армянское руководство решило передать Киеву завалявшиеся с советских времён оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У» и ракеты к ним.

реклама

Согласно имеющимся, но, справедливости ради, неподтверждённым данным, Ереван планирует отправить на Украину три пусковые установки «Точка-У» и порядка двухсот ракет к ним. Делается это, уточняют источники, по причине того, что ранее Армения получила в своё распоряжение оружие американского производства, поэтому может, фактически, передать старое советское вооружений для «нужд» ВСУ.

Как мы уже отметили, подтверждений этим сведениям нет. Если же они появятся, то РФ обязана будет применить меры по отношению к Армении.

Напомним, что действующая армянская власть отказалась уходить в отставку после добровольной сдачи Нагорного Карабаха Азербайджану, хотя многие патриотически настроенные граждане Армении активно к этому призывали. Но, как мы видим, если власть не захочет — «Майдан» не проскочет.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Что до «Точек-У», то это старые советские ОТРК, которых у Украины на момент начала российской специальной военной операции было в избытке. Все уничтожены в первые же месяцы боевых действий. Безусловно, три пусковые установки ничего не решат, но как недружественный по отношению к России, данный шаг должен быть обязательно рассмотрен. Если, конечно, информация подтвердится. А для этого существуют не СМИ, а внешняя разведка.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
113
Несколько полезных функций Google Assistant, которые могут упростить жизнь
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
12
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
6
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
14
Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты
6
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умное водяное одеяло и гантели с дисплеем Сяоми
1
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
6
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
1

Сейчас обсуждают

devchidable
17:37
Нищеброд
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Денис Федотов
17:29
Мы заметили ка Узбекистану хватает газа особенно этой зимой, когда пол страны чуть не замерзли, греясь у костра во дворе
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
troglodit
17:27
вообще с техникой дружите? в исходной статье у этой системы идёт речь о сигналах джипиэс дрон наводится по видео. подавление джипиэс ему фиолетово. даже наши дроны когда подлетают к вражеской технике ...
Разработан прибор для преобразования грязной воды в полезные ресурсы
Виктор Аветисян
17:24
Cs 2.0 тянет в 50 кадров ,легендарное дерьмо 1050 ti
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
Алексей Назаров
17:20
Где ты там на дачах газ видел????
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
Китя.
17:14
4070 палит 2х кулерную блювашку.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Жопез Боррдель
17:09
в зеркало посмотри
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Евгений Будин
17:08
Что такое бич?
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Ваня Пупкин
17:08
.... И кнопки вместо сенсора)) Так прогресивнее))
Аппараты iPhone 16 могут снова получить экран с частотой только 60 Гц
Жопез Боррдель
17:07
Тебя удивить совсем не трудно, палец покажешь ты уже удивлён
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем