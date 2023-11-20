Задавать вопросы уже пора или ещё нет?

Действующее руководство Армении, которое, если государство желает иметь хоть какой-то минимальный шанс на достойное будущее, должно перестать быть действующим, регулярно позволяет себе предпринимать антироссийские и, как следствие, антиармянские шаги. В частности, Армения решилась начать передавать Украине гуманитарную помощь, и это при том, что Еревану и самому такая помощь не помешает, а сегодня, согласно донесениям СМИ, армянское руководство решило передать Киеву завалявшиеся с советских времён оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У» и ракеты к ним.

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Согласно имеющимся, но, справедливости ради, неподтверждённым данным, Ереван планирует отправить на Украину три пусковые установки «Точка-У» и порядка двухсот ракет к ним. Делается это, уточняют источники, по причине того, что ранее Армения получила в своё распоряжение оружие американского производства, поэтому может, фактически, передать старое советское вооружений для «нужд» ВСУ.

Как мы уже отметили, подтверждений этим сведениям нет. Если же они появятся, то РФ обязана будет применить меры по отношению к Армении.

Напомним, что действующая армянская власть отказалась уходить в отставку после добровольной сдачи Нагорного Карабаха Азербайджану, хотя многие патриотически настроенные граждане Армении активно к этому призывали. Но, как мы видим, если власть не захочет — «Майдан» не проскочет.

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Что до «Точек-У», то это старые советские ОТРК, которых у Украины на момент начала российской специальной военной операции было в избытке. Все уничтожены в первые же месяцы боевых действий. Безусловно, три пусковые установки ничего не решат, но как недружественный по отношению к России, данный шаг должен быть обязательно рассмотрен. Если, конечно, информация подтвердится. А для этого существуют не СМИ, а внешняя разведка.