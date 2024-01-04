Несмотря ни на что, украинские военные пытаются атаковать русский позиции

Несмотря на сложную обстановку на ряде участков линии боевого соприкосновения, украинские военные пытаются атаковать русские позиции. В частности, зафиксирована попытка ВСУ организовать танковую атаку на Сватовском направлении около населенного пункта Терны. В атаке должны были участвовать общие боевые танки германского производства, поставленные на Украину в рамках помощи киевским властям в отражении русской угрозы. Однако план был раскрыт и вражеские боевые машины оказались под ударами нашего высокоточного оружия, наводимого через разведывательный БПЛА.

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Согласно официальному сообщению из Министерства обороны РФ, командование ВСУ решило провести танковую атаку на Сватовском направлении с целью пролома нашей линии обороны и выхода в тылы. Подготовку к операции выявили наши разведчики с помощью разведывательных БПЛА, после чего разведданные ушли в координационный центр. Наши приняли решение о купировании угрозы доступными средствами в виде высокоточного оружия. В результате удара по местам скопления немецких машин был уничтожен весь подготавливаемый взвод танков. В атаке использовали как классическим высокоточное оружие, так и дроны-камикадзе, получившие широкое распространение.

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Все танки «Леопард 2» были представлены в модификации A6 и были выделены из резервов всего ВСУ. Учитывая общую обстановку на фронте командование Вооруженных сил Украины делало большую ставку на эту атаку, так как единовременная потеря такого количества ОБТ сильно ударит по боеспособности ВСУ на этом участке ЛБС.