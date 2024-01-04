В атаке участвовало до 90 беспилотников

Прошлогодний налет русских дронов-камикадзе «Герань», начавшийся 31 декабря 2023 года, пока не прекращается, заставляя переживать киевское военное командование. Согласно их сообщению, налет длится уже почти трое суток и за это время в сторону Украины вылетело до 90 машин, которые поражают военные цели по всей стране. При этом ВСК РФ запускает БПЛА партиями по 20 аппаратов с интервалом в 8 – 9 часов, что сильно напрягает противовоздушную оборону ВС ВСУ.

Украинский Генштаб ВСУ сообщает про затянувшуюся и самую продолжительную дроновую атаку со стороны русской армии. Налет длится уже несколько дней и пока неизвестно, когда он завершится. За это время дроны-камикадзе «Герань» успели побывать в большей части областей Украины и даже зафиксированы в Львовской области. Также их замечали в Киевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областях «незалежной». Есть сообщение про группу дронов, ушедшую в сторону Павлоградской области. Последствия ударов украинское командование не спешит обнародовать, но ТГ-каналы в стране показывают многочисленные кадры с пожарами и последствиями «хлопков» от Гераней..

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Также представитель Генерального штаба ВСУ заявил, что такая ситуация напрягает украинское ПВО и заставляет тратить дефицитные зенитные ракеты. Тут стоит напомнить, что с ними у киевской власти и так наблюдались серьезные проблемы, так как американцы не спешили передавать их ВСУ, а поставленные из Германия ЗУР для «Патриотов» скорее всего уже заканчиваются. Также есть информация, что подходят к концу 35-мм снаряды для зенитных самоходок немецкого производства «Гепард», которые в основном и работали по низколетящим дронам «Герань».

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Есть предположение, что русская армия специально пускает столько БПЛА, чтобы окончательно «разрядить» украинское ПВО или засечь как можно больше позиций их размещения.