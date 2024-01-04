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Леонид Cлуцкий назвал работу с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» настоящим вызовом в своей карьере
52-летний тренер вступил в должность с 1 января 2024 года

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Новый наставник китайского футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа" Слуцкий Леонид Викторович поведал футбольной общественности, что отправившись на работу в азиатское первенство, он сделал серьезный шаг к расширению своего насыщенного послужного списка.

Напомним, что представители команды из Шанхая обнародовали информацию о назначении российского специалиста 27 декабря 2023 года, однако Леонид Викторович на официальной основе вступил в должность 1 января 2024 года. Недавно Аршавин высказался по поводу Слуцкого и его работы с китайской командой.

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Как поведал журналистам сам Слуцкий, он безгранично счастлив оказаться в такой команде, а также весьма благодарен руководству за оказанное доверие. В продолжение разговора наставник заявил, что небольшое волнение у него имеется, так как он должен в полной мере оправдать возложенные на него обязательства, и конечно тренер питает огромные надежды, что со стороны болельщиков будет недюжинная поддержка. Новое место, новая страна, и пребывание здесь впервые, это, конечно, всегда непросто. Все прекрасно понимают, что "Шанхай Шэньхуа" - это команда с большим именем, и соответственно, нам придется бороться только за высокие места в чемпионате. Старания будут запредельными, ведь принят большой вызов, — заявил Леонид Викторович.

Также был задан вопрос от журналистов: Поклонникам команды из Шанхая стоит рассчитывать на то, что их любимый футбольный клуб сможет оказаться на вершине турнирной таблицы по итогам следующего сезона?

"Вся команда, каждый игрок будет отдавать себя на поле. И лично от себя могу сказать, что приложу максимальные усилия для победы. Конечно китайская Суперлига - это конкурентоспособный чемпионат, но будем стремиться только вперед", — заявил российский футбольный специалист.

Напомним, что по итогам минувшего сезона футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" добился лишь пятого места, и не смог через чемпионат пробиться в азиатскую Лигу Чемпионов. Однако в сезоне 2023 команде все-таки довелось заработать трофей и стать обладателями кубка Китая.

Также надо сказать, что единственный и последний раз "Шанхай Шэньхуа" становился чемпионом родной страны в далеком 1995 году, и с этого момента максимум чем довольствовался коллектив, так это второй строчкой во внутреннем первенстве.

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Сам же Слуцкий Леонид Викторович успел поработать в России, Англии и Нидерландах, а вот на просторах китайского государства это будет первый опыт для российского тренера.

#футбол #cлуцкий
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