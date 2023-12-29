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Аршавин заявил, что Леонид Слуцкий поступил смело, поехав тренировать китайскую команду
Он сказал: "Чтобы уехать в Китай, нужна смелость и здоровая борзость".

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Бывший капитан российской сборной по футболу Андрей Аршавин, побывал в гостях у телеканала "Матч ТВ". В общении с журналистами, экс-нападающий рассказал о том, что невероятно восхищён храбростью Леонида Слуцкого, который принял решение продолжить свою тренерскую карьеру в китайском первенстве. Как вскоре стало известно, российский специалист возглавил футбольный клуб Шанхай Шеньхуа, и об этом буквально несколько дней назад сообщил представитель китайской команды. В продолжении разговора, Андрей Аршавин заявил, что ему теперь будет весьма любопытно наблюдать за ходом событий в данном чемпионате, и соответственно узнавать больше о самой работе Леонида Викторовича. Бывший футболист поделился, что поражён смелым решением соотечественника, и сказал, что всегда удивлялся его неординарному выбору. Леонид Викторович пребывал и на просторах английского первенства, также неоднократно засветился на платформе YouTube, и вот теперь принимает крайне сложный вызов из Китая. Этот человек действительно заслуживает огромного уважения, так как не боится рисковать, он всегда готов к новым и трудным испытаниям, а также имеет действительно сильный, волевой характер, - продолжает Андрей Аршавин.

Стоит напомнить, что Слуцкий Леонид Викторович работал в таких командах как самарские Крылья Советов, московский ЦСКА, английский Халл Сити, нидерландский Витесс, казанский Рубин, а также успел помочь родной сборной, когда она находилась в сложном финансовом положении. За свою внушительную карьеру, российский специалист три раза становился чемпионом в РПЛ, дважды обладателем кубка России, а также два раза зарабатывал с ЦСКА суперкубок данной страны. Сам же Аршавин Андрей Сергеевич, запомнился многочисленной футбольной публике по выступлениям за питерский Зенит и лондонский Арсенал, в которых бывший российский нападающий смог забить 111 голов, а также занести в свой актив 169 голевых передач.

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Также надо выделить, что итогам минувшего сезона, футбольный клуб Шанхай Шеньхуа занял в китайском чемпионате пятое место, и при этом за 30 туров Суперлиги заработал 52 балла. Коллектив смог 15 раз одержать победу, 7 матчей закончить в ничью, а также в 8 случаях проиграть. И к слову говоря, команда из города Шанхай, на следующий игровой год остаётся без азиатской Лиги Чемпионов, и может целиком и полностью сконцентрироваться на внутреннем первенстве.

#футбол #аршавин #слуцкий
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