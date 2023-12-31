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Самые громкие провалы 2023 года в технологиях по версии технологического института из Массачусетса
Конечно, неудачи в технологиях происходят постоянно, но мы опишем самые известные

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Журнал MIT Technology Review технологического института из Массачусетса в своем очередном издании рассказал, какие проекты потерпели фиаско в уходящем году. Это гибель экипажа батискафа «Титан», искусственное куриное мясо, выращенное в колбах, роботакси от GM и некоторые другие. Но мы рассмотрим самые основные.

Первым инцидентом в этой пятерке - конечно же, будет нашумевшая гибель батискафа «Титан» компании OceanGate, целью которого был спуск к обломкам легендарного «Титаника». Погибли все члены экипажа, включая руководителя компании OceanGate Стоктона Раша. Причиной стала имплозия подводного судна. 

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После проведенного расследования, которое организовали СМИ, оказалось, что экспедиция с самого начала была обречена на крах. Не было в достаточной мере финансирования проекта, да и сама подготовка не велась должным образом. Компания OceanGate прекратила все экспедиции и коммерческие операции.

Второй проект в этом списке - стартап Upside Foods, на который было привлечено полмиллиарда долларов инвестиций. Целью этого стартапа стало выращивание куриного мяса в лаборатории. Однако потом стало известно, что Upside Foods занималась выращиванием отдельных клеток куриной кожи и потом уже путем опрессовывания получались кусочки курятины. 

Не было и речи о создании так называемого «цельноструктурированного» филе. То, что получилось у стартапа, забирало в десяток раз больше как денежных, так и трудовых ресурсов. Однако компания, несмотря на провал, с уверенностью смотрит в будущее до сих пор и надеется привлечь новые инвестиции.

А вот подразделение General Motors решило шагнуть в будущее с помощью роботакси Cruise, став первой компанией с услугами беспилотных такси в Сан-Франциско. Не был предусмотрен только человеческий фактор, вследствие чего произошло несколько аварий с пострадавшими. Власти в итоге наложили вето на работу Cruise, с официальной причиной: "Обеспечение безопасности общественности". 

Компания в результате лишилась каждого четвертого своего сотрудника, а это ни много, ни мало 900 человек. Обслуживание робомобилей приостановлено.

Еще один печально известный проект в 2023 году - гаджет Humane AI P, без дисплея, но с возможностью закрепления с помощью магнита. Стоил он порядка 700 долларов. И призван был уменьшить использование телефона.

Humane AI Pin имеет процессор Snapdragon, управление происходит при помощи голоса и жестов, для этого есть камера и компактный проектор. Все это для того, по мнению новаторов, чтобы побороть телефонную зависимость. 

Только вот у критиков оказалось свое мнение, согласно которому, управление новым устройством неудобно. Также на провале изобретения сказалась высокая цена и обязательное наличие второй сим-карты. Зачем - непонятно.

А завершает наш хит-парад неудачных проектов 2023 года - компания из Мексики Make Sunsets. Ребята  озаботились такой проблемой, как климат. Их изобретение - метеорологические шары, заполненные диоксидом серы, было призвано бороться с парниковым эффектом. 

Газовая смесь при попадании в атмосферу должна была охладить ее. Однако у стартапа появились свои противники. 

По их доводам не были проведены научные исследования и обсуждение проекта с авторитетными учеными. Глава компании Люк Айсмен в свою очередь заявил, что в мнении советчиков он не нуждается и он не собирается спрашивать разрешения у кого бы то ни было, чтобы попытаться охладить Землю.

Запуски отложены на неопределенный срок в связи с запретом властей Мексики на подобные эксперименты. Аргументом стало заявление, что компания не фиксировала результаты, не знала, куда улетели шары, и что с ними стало в итоге, в том числе повлияли ли они как-то на атмосферу.

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Но идеей заинтересовался Белый Дом, там изучают вопрос изменения климата и возможные риски. Посмотрим, что будет в 2024 году.

#технологии
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