Как Новогодний подарок "Под елочку".

С момента начала специальной военной операции отечественный ВПК получил большое количество заказов, которые с успехом выполняются, а некоторые предприятия опережают все сроки и выдают гораздо больше, чем запланировано. Однако не все предприятия способны на такие подвиги и поэтому просты выполняют поставленную задачу в установленный срок. Так Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС РФ новую и последнюю партию истребителей Су-57 в этом году. Об этом рассказал глава ОАК Юри Слюсарь.

Русские многофункциональные истребители 5-го поколения производятся на мощностях завода в Комсомольске-на-Амуре. Именно оттуда вышла последняя в этом году партия самолетов Су-57, которую передали военным для освоения и внедрения в войска. Кроме того, именно там собирают истребители Су-35С, которые также успешно используются нашими войсками в том числе в зоне спецоперации. Еще стоит напомнить, что предыдущая партия Су-57 была передана в ВКС РФ в сентябре уходящего года.

реклама

Также Юрий Слюсарь рассказал, что в рамках программы по перевооружению и улучшению ВПК, завод в Комсомольске-на-Амуре получит новые производственные линии, которые позволят значительно ускорить сборку военных машин и соответственно увеличить их производство в год. Кроме того, увеличение серийного выпуска закономерно приведет к удешевлению каждого отдельного самолета, что также пойдет на пользу нашему военно-промышленному комплексу.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, что истребители 5-го поколения идут на вооружение не только авиационных крыльев, размещенных в центральных областях страны, но и замечены в зоне СВО. На счет наших Су-57 уже записано несколько сбитых украинских истребителей и бомбардировщиков. Машины были замечены в небе над Донецкой областью и даже пару раз попадали на камеры.