Спикер ВС ВСУ рассказал про причины поражения жилых домов.

После ночного налета русских дронов не прошло много времени, как пошли сообщения из украинских источников про серию взрывов на контролируемой киевской властью территорией. В частности, местные источники сообщают про сильные «хлопки» в городе Павлоград Днепропетровской области. Также новые взрывы прозвучали где-то на территории оккупированного русского города Херсон.

Из открытых украинских источников поступает информация об слышимых взрывах на территории Павлоград. Предположительно туда был нанесен ракетный удар Вооруженными силами РФ. Целью удара стал промышленный комплекс, который использовался ВСУ в качестве склада для грузов военного назначения. Более подробной информации про последствия взрыва не сообщается. В Херсоне также произошла серия взрывов, которые были хорошо слышны по всему городу.

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Кроме того, по всей территории Украины после обеда звучала воздушная тревога, вызванная простой причиной – с одного из наших аэродромов поднялся в воздух МиГ-31. На этом фоне появилось новое заявление спикера ВС ВСУ Юрия Игната, который рассказал про причины того, почему дроны «Герань» залетают так далеко вглубь страны. Мол, они используют рельеф местности, летят над излучинами рек и автомобильными дорогами. Также Игран рассказал, что причина взрывов в черте того же Киева — это русские дроны, которые были подбиты украинским ПВО. После поражения БПЛА продолжают лететь по направлению к цели и попадают в жилые дома.

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Видимо именно по этой причине регулярно появляются кадры с попаданиями украинских зенитных ракет по многоэтажкам. Они просто пытаются снова поразить уже сбитую цель, но что-то идет не так, и ракета влетает в жилой дом. При этом русский дрон часто достигает назначенной цели.