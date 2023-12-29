Пользователи бьют тревогу, но Xiaomi гарантирует надёжность.

Умные дверные замки должны открывать двери по запросу на смартфон и, что более важно, всегда надежно удерживать их закрытыми. Соответствующие устройства Xiaomi не отличаются надежностью. Несколько пользователей сообщили, что их умные дверные замки Xiaomi внезапно открыли двери без видимой причины. Иногда это происходило и посреди ночи. Сообщения распространились в основном через китайскую социальную сеть Weibo. И речь шла о замках Mijia, которые позволяют разблокировать двери с помощью кода или отпечатка пальца.

Сама Xiaomi прокомментировала проблемы в той же социальной сети Weibo. Модели, от которых приходят отчеты, на самом деле являются замками, не поддерживающими автоматическое открывание двери. Устройство не может задвинуть защелку замка, из-за чего дверь невозможно открыть дистанционно.

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Xiaomi заявляет, что дверь вполне может открыться непреднамеренно. Такое случается, если она закрыта не полностью, либо дверная коробка имеет слишком большой разъем, либо был неправильный монтаж.

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Также Xiaomi утверждает, что поручила сторонней компании проверить безопасность замков. Сообщается, что с пострадавшими пользователями уже достигнута договоренность.