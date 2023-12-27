Будьте бдительный, не дайте «увести» ваш аккаунт.

Перед Новым годом в полицию поступает все больше жалоб на мошенников, которые пытаются похитить личные данные и средства пользователей соцсетей. По оценкам экспертов, от их действий страдают все возрастные группы, это происходит, потому что из-за предпраздничного настроения люди начинают чаще терять бдительность и попадаются на удочку злоумышленников.

Одним из вариантов заполучить ваш аккаунт в мессенджере - рассылка спам-писем. В них содержаться вредоносная ссылка, ведущая на страницу, замаскированную под официальные сайты крупных компаний, а также текст, призывающий вас перейти и зарегистрироваться.

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Человек, не проверяя на подлинность страницу, вводит данные своего аккаунта в фальшивые поля, и мошенник получает полный доступ к личным сообщениям в мессенджере. Иногда требуется выманить одноразовый код, но и с такой задачей злоумышленники отлично справляются, поделился ведущий эксперт по защите данных «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Далее всем, кто был в вашей телефонной книге, присылают сообщение. В нем говориться, что вы попали в беду или у вас возникла сложная ситуация, и, чтобы ее решить, не хватает какой-либо суммы. Расчет идет на неожиданность и срочность, чтобы усыпить бдительность вашего знакомого.

По заявлению ВТБ, у родственников, друзей и коллег жертвы практически не возникает подозрений, потому что мошенники стали использовать ботов из Telegram, которые могут генерировать фотографию настоящей кредитной карты владельца аккаунта буквально за несколько кликов. Это значительно повышает шансы заработать на нашей беспечности и невнимательности.

Ранее в начале месяца уже был всплеск активности у нарушителей закона. Это было связано с «новой» схемой развода, которая стала популярна. В социальных сетях жертве приходило сообщение-призыв, где предлагалось поучаствовать в розыгрыше билетов на дорогие новогодние мероприятия. Это могли быть билеты на концерты именитых певцов или детская елка. Жертва нажимала на ссылку и попадала на фальшивый сайт, где для участия нужно было ввести данные карты, чтобы оплатить комиссию. После чего деньги со счетов невнимательных граждан исчезали.

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Эксперты и сотрудники правоохранительных органов настоятельно рекомендует не переходить по ссылкам от неизвестных людей, а также перепроверять подозрительные просьбы друзей и знакомых. Обязательно нужно усилить безопасность вашей страницы. Для этого нужно добавить двухэтапную проверку на все аккаунты мессенджеров и соцсетей.