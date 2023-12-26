Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
В Великобритании свершается энергетический переход: электричество меняется прямо сейчас
Технический переход случился еще три года назад.

реклама

Статистика британской энергетики может отметить важное событие в этом году, если за последнюю неделю 2023 года выработка электричества экологически чистыми методами перегонит классическую, нефтегазовую. Такое событие произойдет впервые в истории. Среди экологически чистых методов – получение электроэнергии из возобновляемых источников, то есть с помощью гидроэлектростанций, ветряных турбин и солнечных панелей. 

На самом деле, есть один момент, о котором можно поспорить – ведь если посчитать по-другому, то британцы уже совершили переход в 2020 году. Тогда сработали сразу несколько факторов: кризис в сфере производства и торговли, снижение спроса на электроэнергию и использование южноамериканских деревьев для получения энергии - некоторая часть электричества вырабатывается именно таким способом. По сути, это возобновляемый источник – ведь деревья можно посадить и снова использовать. Если посчитать электроэнергию, полученную таким способом, вместе с остальными источниками, то переход де-факто случился еще три года назад. Пока что в Британии рассматривают деревья как «биомассу». 

реклама

Однако в этом году, возможно, возобновляемая энергия может перегнать классическую даже без «биомассы». Чтобы это произошло, должна быть соответствующая погода и, конечно, сильные ветра. Кроме того, поможет и уменьшение спроса в нерабочие дни – тогда производство останавливается. Единственным регионом, где эта тенденция может не соблюстись – Северная Ирландия.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Еще одним достижением в сфере энергетики Великобритании является то, что в скором времени экологически чистая выработка энергии может стать основным и единственном видом генерации для жилых домов. Планируется вывести из строя последнюю угольную электростанцию уже в 2024 году.

#технологии #электричество
22
Показать комментарии (22)

Материалы по теме

Стало известно об инциденте на заводе Tesla, когда робот атаковал сотрудника компании
Пекин представляет мощную вычислительную платформу искусственного интеллекта
В Agility Robotics считают, что роботы не заменяют рабочих на местах, а лишь оказывают им помощь
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Великобритании свершается энергетический переход: электричество меняется прямо сейчас
22
Россия осваивает добычу сложноизвлекаемой нефти, а сланцевая отрасль в США деградирует
14
В западных СМИ начали обсуждать танк Т-95, который так и не пошел в серийное производство
3
Хакеры взломали разработчиков Marvel’s Spider-Man 2 и слили скриншоты игры на ПК
1
В Санкт-Петербурге планируют построить два крупнейших небоскреба на континенте — 555 м и 703 м
7
Немецкий автопром могут продать Китаю
4
На новогодние праздники российские кинотеатры могут отказаться показывать голливудские фильмы
5
Для Су-57 разработали новый двигатель АЛ-51Ф1 или «Изделие 30»
2
Ученые синтезировали материал, который может левитировать
9
Твердотельный накопитель Micron 3500 совершил революцию в хранении данных
6
Иранский ВМФ показал новые морские ракеты и "похвастался" их интеллектуальным режимом полёта
+
Возвращаемая ступень ракеты Falcon 9 практически уничтожена при транспортировке
5
«Лаборатория Касперского» запустила Kaspersky Who Calls RES API — веб-сервис по борьбе с телефонным мошенничеством и спамом
1
Китайские автопроизводители привлекают внимание к своей продукции за счёт спорткаров
1
Инженер Nvidia резко ответил главе Intel, заявившему, что им повезло с доминированием в области ИИ
2
MSI выпустила недорогой монитор с частотой 180 Гц на квантовых точках
3
Возвращение Blizzard в Китай с World of Warcraft знаменует собой новую игровую эру
+
ВМС США получили первый сверхбольшой беспилотный подводный аппарат «Косатка»
1
На Камчатке построили первую в России промышленную солнечную электростанцию
18
Австралийский стартап Neumann Space успешно испытал инновационный космический двигатель
1

Популярные статьи

Т-80 с новым 1500-сильным двигателем станет "автострадным" и превратится в самый быстрый танк в мире
23
Почему Индия отказалась от французских истребителей Rafale даже за 25% от их стоимости
8
Как я купил бюджетный SSD и очень пожалел или почему не нужно экономить на качестве и объеме
65
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
88
Что такое искусственный интеллект - все что вам нужно знать про новую технологию
6
Строительство двух японских "антигиперзвуковых" суперэсминцев AEGIS ASEV начнется в 2024 году
4
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)
23
КВ-3: несостоявшийся прорыв советских танковых войск. История одного секретного проекта
3
Первый в мире ракетный танк создали в СССР
10
ДБ-ЛК: Бомбардировщик с прозвищем «летающая курица»
2

Сейчас обсуждают

Блейд
21:21
Ну ты ведь топишь за Украину
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Блейд
21:20
Онени ам
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Артём Николаев
21:18
Казалось бы, причём здесь Украина
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Товарищ Ким
21:12
"Поможем Казахстану, они же нас всегда " Да, они всегда готовы. Вот только на что? Языковые патрули, русофобские утренники в детских садах, и.т.п. Но им этого мало. "Двое мигрантов убили мать бойца ...
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Подарочек
21:10
Прикольно, двуличные такие, эти казахи.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Asker 013
21:08
встройка с 40 блоками RDNA 3.5 - это уже существенно ... если конечно не передумают
AMD начала подготовку к выходу процессоров Zen 5
kilobait3
21:03
как же мне нравится когда янки вливают море ловешки налогоплательщиков, а результат ноль! прямо как у нас, только масштабы и уровень наглости и прожорливости разные!
Строительство двух японских "антигиперзвуковых" суперэсминцев AEGIS ASEV начнется в 2024 году
kilobait3
21:02
надо отрезать янки от этого мира!
Йеменские хуситы используют систему слежения AIS для атак на корабли CША в открытом море
Блейд
20:53
🐷 не хрюкай, скоро отправишься где тишина. Воевать должны все 40 млн украинцев, а не 500 тысяч, которых предлагает мобилизовать Генштаб. ▪️Об этом заявил Николаевский гауляйтер Ким. Он считает, что...
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Pilat2009
20:52
Они вышли из разработки экспортной версии,что не мешает им купить готовое изделие и локализовать его у себя.По поводу второго пункта-ПВО сейчас очень роляет и не факт что какой нибудь пингвин не будет...
США пытаются заставить Индию отказаться от российских истребителей Су-57 в пользу своих F-35
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем