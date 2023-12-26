Технический переход случился еще три года назад.

Статистика британской энергетики может отметить важное событие в этом году, если за последнюю неделю 2023 года выработка электричества экологически чистыми методами перегонит классическую, нефтегазовую. Такое событие произойдет впервые в истории. Среди экологически чистых методов – получение электроэнергии из возобновляемых источников, то есть с помощью гидроэлектростанций, ветряных турбин и солнечных панелей.

На самом деле, есть один момент, о котором можно поспорить – ведь если посчитать по-другому, то британцы уже совершили переход в 2020 году. Тогда сработали сразу несколько факторов: кризис в сфере производства и торговли, снижение спроса на электроэнергию и использование южноамериканских деревьев для получения энергии - некоторая часть электричества вырабатывается именно таким способом. По сути, это возобновляемый источник – ведь деревья можно посадить и снова использовать. Если посчитать электроэнергию, полученную таким способом, вместе с остальными источниками, то переход де-факто случился еще три года назад. Пока что в Британии рассматривают деревья как «биомассу».

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Однако в этом году, возможно, возобновляемая энергия может перегнать классическую даже без «биомассы». Чтобы это произошло, должна быть соответствующая погода и, конечно, сильные ветра. Кроме того, поможет и уменьшение спроса в нерабочие дни – тогда производство останавливается. Единственным регионом, где эта тенденция может не соблюстись – Северная Ирландия.

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Еще одним достижением в сфере энергетики Великобритании является то, что в скором времени экологически чистая выработка энергии может стать основным и единственном видом генерации для жилых домов. Планируется вывести из строя последнюю угольную электростанцию уже в 2024 году.